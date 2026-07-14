Así refuerza una nueva plataforma digital la gestión turística en Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy continúa desarrollando las actuaciones previstas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) con la implantación de una nueva herramienta que permitirá centralizar y analizar toda la información relacionada con la actividad turística de la ciudad.

El proyecto supone un nuevo paso en la estrategia municipal de modernización del destino y facilitará una gestión más eficiente gracias a la integración de datos procedentes de múltiples fuentes en una única plataforma.

Hasta ahora, gran parte de estos indicadores se obtenían de forma manual a través de distintas fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística, Google Analytics, las estadísticas de la web turística municipal o las encuestas realizadas a visitantes.

Con esta actuación, toda esa información quedará integrada en una única herramienta, permitiendo disponer de una visión más completa y actualizada de la evolución del turismo en Alcoy y facilitando la planificación de acciones, la evaluación de campañas y la toma de decisiones.

La transformación del turismo también pasa por mejorar la forma en la que gestionamos la información. Cuanto mayor conocimiento tengamos sobre nuestro destino, mejores decisiones podremos tomar Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

La iniciativa se integra en la estrategia de transformación impulsada por el Ayuntamiento durante los últimos años a través de instrumentos como el Plan Estratégico de Ciudad, el Plan Director Smart City, el Plan Director de Destino Turístico y el Plan Estratégico de Turismo, que comparten un mismo objetivo: aprovechar la tecnología para ofrecer mejores servicios y gestionar de una forma más eficiente los recursos públicos.

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, destaca que "hoy en día la gestión turística requiere conocer con precisión cómo evoluciona el destino. Contar con información unificada y permanentemente actualizada nos permitirá planificar mejor nuestras actuaciones, medir su impacto y seguir adaptando la oferta turística a las necesidades reales de quienes nos visitan".

Zamorano subraya que "la transformación del turismo también pasa por mejorar la forma en la que gestionamos la información. Cuanto mayor conocimiento tengamos sobre nuestro destino, mejores decisiones podremos tomar y más eficaces serán las políticas públicas que impulsamos".

Fondos europeos

Esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dotado con tres millones de euros y financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El programa está permitiendo desarrollar una amplia batería de proyectos destinados a reforzar la competitividad turística de Alcoy desde una perspectiva integral, combinando la recuperación del patrimonio, la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética, la digitalización y la creación de nuevas experiencias para quienes visitan la ciudad.

La oficina Tourist Info de Alcoy / INFORMACIÓN

Entre las actuaciones ya ejecutadas o actualmente en desarrollo se encuentran la mejora paisajística y la conexión ciclopeatonal del Acceso Sur y el entorno del Molinar, la renovación del alumbrado en diversos espacios turísticos, la instalación de nuevos puntos wifi en zonas de interés, el proyecto de realidad virtual "Alcoi, viatge al passat", la musealización del Museo Camilo Sesto o el proyecto "Alcoy, industria y fiesta".

En conjunto, todas estas inversiones forman parte de una estrategia común que busca consolidar un modelo turístico más sostenible, innovador y competitivo, capaz de poner en valor el patrimonio industrial, natural y cultural de Alcoy y de mejorar la experiencia tanto de los visitantes como de la ciudadanía.

"El Plan de Sostenibilidad Turística está transformando nuestra ciudad desde muchos ámbitos diferentes. No se trata de proyectos aislados, sino de una estrategia compartida que moderniza nuestros recursos, mejora los espacios públicos, incorpora nuevas herramientas de gestión y nos permite seguir construyendo un destino cada vez más atractivo y preparado para el futuro", concluye Lorena Zamorano.