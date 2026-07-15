El alcalde vacía el área de Servicios tras destaparse irregularidades en adjudicaciones por valor de 400.000 euros

Restructuración de la macroárea de Servicios de Alcoy tras destaparse supuestas irregularidades en adjudicaciones por valor de 400.000 euros en 10 años por parte de una funcionaria. El alcalde Toni Francés ha desgajado varias partes relevantes de esta concejalía, que ostenta el portavoz del PSOE Jordi Martínez, que pasan a manos de la edil de Urbanismo, Vanessa Moltó, y de Seguridad Ciudadana, Raül Llopis.

Esta medida busca "mejorar la coordinación y reforzar el mantenimiento de la ciudad", según han manifestado desde el ejecutivo municipal. Y viene a reordenar las competencias del área de Inspección General de Servicios (IGS), donde hay abierta una investigación por las adjudicaciones de contratos menores de una funcionaria, supuestamente en favor de empresas de su pareja, que ha sido expedientada.

Así, la medida supone que la concejalía de Servicios se queda solo con lo que es el mantenimiento cotidiano, mientras que las delegaciones de obras e inversiones pasan a Urbanismo, mientras que la gestión de la Movilidad Urbana pasa a integrarse en el área de Seguridad Ciudadana. Además, se refuerza Contratación, que ostenta Lorena Zamorano, con una nueva jefatura.

El objetivo es seguir mejorando la capacidad de gestión del Ayuntamiento, diferenciando con mayor claridad las áreas encargadas de las grandes inversiones de aquellas dedicadas al mantenimiento diario de la ciudad, que queremos ver reforzada Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El Ayuntamiento ha informado este miércoles de que el alcalde ha aprobado una "actualización de las competencias delegadas" entre distintas concejalías del Gobierno municipal "con el objetivo de reforzar el funcionamiento de los servicios municipales, mejorar la coordinación entre departamentos y agilizar tanto la ejecución de las inversiones como las actuaciones de mantenimiento de la ciudad". Y que afecta de lleno al área donde se han registrado las irregularidades,

"La principal novedad afecta a las competencias vinculadas a Obras y Servicios, donde se establece una diferenciación más clara entre la planificación y ejecución de las obras municipales y el mantenimiento ordinario de la ciudad, ha señalado el equipo de gobierno.

Distribución

En este sentido, las competencias relativas a Infraestructuras y Servicios Urbanos, responsables de la planificación, dirección y ejecución de las obras municipales, pasan a depender de la concejal Vanessa Moltó, que ya dirige las áreas de Urbanismo y Hacienda. "Esta integración permitirá coordinar bajo una misma dirección la planificación urbanística, la gestión económica y el desarrollo de las principales inversiones municipales, favoreciendo una mayor agilidad en la tramitación y ejecución de los proyectos".

Por su parte, el concejal Jordi Martínez "mantendrá la delegación de Fiestas y continuará siendo el responsable del Mantenimiento de la Ciudad, área que engloba las brigadas municipales, parques y jardines, brigada eléctrica y el conjunto de los trabajos destinados a la conservación cotidiana del espacio público e infraestructuras municipales".

Juani Ruz

Hay que recordar que el alcalde no ha aclarado si Martínez amagó con dimitir tras cesar Francés a su jefe de servicio por otro tema paralelo de acoso laboral en el área que no quedó demostrado, pero que acreditó una conflictividad en la sección que llevó a intervenir al primer edil. Y que cuando ofreció una rueda de prensa el alcalde para dar explicaciones sobre la investigación, Martínez finalmente no compareció pese a anunciarse su presencia, sin dar más explicaciones.

Otra de las modificaciones incorpora la Movilidad Urbana al área dirigida por Raül Llopis, concejal de Emergencia Climática, Seguridad Ciudadana, Emergencias y Protección Civil. Con ello se pretende reforzar la coordinación entre la movilidad, la seguridad vial, la regulación del tráfico y la señalización urbana, mejorando la capacidad de respuesta y la planificación conjunta de estas políticas públicas y de todas las actuaciones y proyectos derivados de ellas.

Por otra parte, el departamento de Contratación, integrado en el área de Gobernanza y Régimen Jurídico que dirige la concejal Lorena Zamorano, se verá reforzado con una nueva jefatura.

Jordi Martínez / INFORMACIÓN

"Esta actualización de competencias no supone cambios en la estructura del Gobierno municipal ni en el número de concejalías, sino una adaptación de la organización para optimizar la gestión de los servicios y responder de forma más eficaz a las necesidades de la ciudad", han señalado desde el ejecutivo.

El alcalde ha explicado que "el objetivo es seguir mejorando la capacidad de gestión del Ayuntamiento, diferenciando con mayor claridad las áreas encargadas de las grandes inversiones de aquellas dedicadas al mantenimiento diario de la ciudad, que queremos ver reforzada. Esta distribución permitirá mejorar la coordinación entre departamentos, agilizar la respuesta a las incidencias y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía".

El alcalde ha explicado que la actualización de competencias persigue sobre todo mejorar la coordinación entre las distintas áreas municipales y facilitar una gestión más especializada que contribuya a agilizar tanto la ejecución de las inversiones como el mantenimiento de los servicios públicos.