Alcoy retoma la construcción del acceso al polígono Santiago Payà tras un corrimiento de tierras

Las obras del acceso a los polígonos Santiago Payà y Sant Benet de Alcoy se reanudan tras el corrimiento de tierras registrado en la zona, lo que obligó a detener los trabajos. El Ayuntamiento ha informado que "una vez garantizada la máxima seguridad, las máquinas han vuelto a trabajar en esta actuación" que fue paralizada hace unas semanas a consecuencia de un desplazamiento del terreno.

Estas obras están valoradas en 2,2 millones y vienen a resolver el problema generado en 2012, cuando se tuvo que clausurar el puente de acceso por precisamente un corrimiento de tierras, por lo que el acceso a la zona industrial se realiza desde entonces por un vial provisional alternativo.

La edil de Industria de Alcoy, Elisa Guillem, ha anunciado que las obras del nuevo acceso se han retomado tras garantizarse la seguridad y viabilidad de los trabajos.

La paralización se adoptó como consecuencia de un desplazamiento del terreno detectado en la vertiente sobre la cual se está trabajando, después de las intensas lluvias del invierno y el inicio de la primavera. Así, la paralización se hizo oficial hace un mes, aunque el problema se localizó antes. Y ahora, una vez garantizada la máxima seguridad, las máquinas han vuelto a trabajar para desarrollar esta infraestructura estratégica para el sector industrial de la ciudad.

Se trata de una actuación compleja en una zona que históricamente ha presentado problemas de estabilidad Elisa Guillem — Concejal de Industria de Alcoy

Guillem señala que “se trata de una actuación compleja en una zona que históricamente ha presentado problemas de estabilidad. La prioridad ha sido hacer las cosas bien y, por eso, ante cualquier incidencia, se ha actuado con responsabilidad. Ahora, volvemos a ver como avanzan las obras en la zona”. Y ha recordado que "el objetivo es dotar a esta área industrial de una solución definitiva de acceso después de más de 14 años".

Las obras arrancaron el pasado mes de septiembre después de más de 13 años de espera. En 2012 un desprendimiento de la vertiente provocó la rotura del puente de acceso existente, que quedó fuera de servicio. Desde entonces, los accesos a los polígonos se han realizado mediante soluciones provisionales y el proyecto actual contempla la solución definitiva para las más de 30 empresas instaladas a la zona.

Las obras consisten en la eliminación del puente existente, la consolidación de la vertiente mediante un muro de escollera y la construcción del nuevo vial, con un plazo de ejecución de 12 meses que probablemente se amplíe por la paralización sufrida de las obras.

Las actuaciones están valoradas en 2.262.248,34 euros, con IVA incluido, después de que su coste se incrementara el presupuesto en 700.000 euros (un 41 % más) tras quedar desierto el concurso en 2024. Y las lleva a cabo la empresa Pavasal.