Máximas de casi 44 grados y una sensación térmica de 51 grados: la cuarta ola de calor asfixia Alicante

Es la cuarta ola de calor que sufre la provincia de Alicante. Aunque parece una sola que no se acaba nunca. Desde finales de mayo el calor está muy por encima de los valores normales. Y este miércoles se ha tocado techo -de momento- con una máxima que ha rozado los 44 grados: 43,9 en Muro. Además, la sensación térmica por la alta humedad ha sido superior, alcanzando los 51 grados por ejemplo en la Marina Alta. Y el calor no va a dar tregua por ahora.

La provincia de Alicante está este miércoles bajo aviso naranja por altas temperaturas, y el jueves y el viernes se mantendrá esta alerta en el litoral sur, que abarca desde l'Alfàs del Pi hasta Pilar de la Horadada, siendo amarilla en el resto.

Y la noche ha sido asfixiante. De las 281 estaciones de Avamet en la provincia de Alicante, solo una ha registrado una mínima por debajo de 20 grados. En concreto en Onil (Els Canyarets) con 19,5 grados, ha sido la única que no ha sufrido una noche tropical (sin bajar de 20 grados) o ecuatorial/tórrida (sin bajar de 25 grados).

Así, la mínima más alta ha sido en Benidorm con 27,8, seguida de La Vila Joiosa con 27,4, Alicante con 27,3, Teulada-Moraira con 27,1, Calp, Dénia y El Campello con 26,8, Santa Pola con 26,7 y Alfafara y Torrevieja con 26,6.

En cuanto a las máximas, también han sido sofocantes. En Muro se han alcanzado 43,9 grados, segundo valor más alto en la historia de esta estación de Avamet instalada en 2010. En agosto de 2021 llegó a alcanzar los 44,3 grados el 15 de agosto y el día anterior los 43,9 grados.

Las otras máximas más altas han sido en Gaianes con 43,3, Villena con 42,5, l'Orxa con 42,4, Orihuela con 42,3, Planes con 42,2, Beneixama con 41,9, Alcosser con 41,7, Cocentaina con 41,5 y Benillup con 41,4.

Pero teniendo en cuenta la alta humedad de los últimos días, la sensación térmica se ha disparado hasta los 51 grados en El Verger (38,5 grados y 51 % de humedad), registrándose valores de 45 o más en zonas del El Comtat, la Marina Alta y la Vega Baja. Y de más de 40 grados en múltiples puntos.

Desde el Laboratorio de Climatología de la UA han destacado que "tenemos por delante días muy asfixiantes en la provincia de Alicante. Una masa de aire extremadamente cálida e impulsada por una dana al oeste de la Península nos dejará temperaturas muy altas tanto de día como de noche en nuestras comarcas".

Eso sí, ha señalado que junto al mar la brisa impide estos días que la temperatura alcance los 40 grados, pero la sensación de bochorno es acusada por la humedad.

Además, "las noches también serán muy cálidas, sobre todo en el litoral, donde costará conciliar el sueño. Habrá calima y no hay que descartar la formación de tormentas aisladas. Esta situación de temperaturas muy altas se extenderá en las próximas jornadas". Y existe riesgo de reventones cálidos y tormentas secas.

Previsión

Según la Aemet, para este jueves se prevén intervalos nubosos, con probabilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas sin cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando en horas centrales la componente este con intervalos de moderado en el litoral y prelitoral.

Y el viernes se espera cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable, predominando en horas centrales la componente este con intervalos de moderado en el litoral y prelitoral.

Un inicio de verano de récord

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han informado que la primera mitad del verano de 2026, es decir el período del 1 de junio al 15 de julio, ha sido la más cálida de la serie histórica en España. Con una temperatura media 3,3 °C por encima del promedio normal de 1991-2020, supera por 0,4 °C al mismo período de 2024 y por 1 °C al de 2015.