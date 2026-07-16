Alcoy ratifica que los Moros y Cristianos de 2027 seguirán en fin de semana

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este jueves los festivos locales para el año 2027 con el voto a favor de todos los partidos políticos excepto el Partido Popular, que se ha abstenido.

Este acuerdo ratifica el dictamen previo del Consejo Económico y Social (CES), órgano que respaldó por amplia mayoría la propuesta de distribución planteada nuevamente por el Gobierno municipal, fijando como días festivos el sábado 24 y el lunes 26 de abril. Una estructura que se mantendrá hasta 2030, ya que la propuesta incluye los festivos de los próximos cuatro años.

Esta iniciativa obtuvo el apoyo de la práctica totalidad de los representantes y sectores del CES, contando únicamente con la abstención del Partido Popular, que apostaba por que fuera festivo el viernes 23 de abril, día de San Jorge, lo que comportaba que fuera laborable el lunes, Dia dels Trons y cierre de la Trilogía Festera.

Con esta decisión, las Fiestas de Moros y Cristianos volverán a celebrarse en fin de semana y lunes, organizando la Entrada el sábado 24 de abril, la festividad de San Jorge el domingo 25 y el día del Alardo el lunes 26, jornada que será también festivo local.

Juani Ruz

Todo después de que inicialmente el CES aprobará por amplia mayoría el traslado de los festejos para que fueran de jueves a sábado, a petición de la Asociación de San Jorge, para así regresar a las fechas tradicionales 14 años después con motivo del aniversario. Pero finalmente el alcalde retiró el punto del orden del día ante el cambio de opinión de Compromís, PP y Vox, para buscar un mayor consenso.

El portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, ha pedido que este tipo de decisiones se reflexionen antes, recordando que fue el alcalde Toni Francés quien "anunció en la Vespra d'Abril ante los festeros" que el 23 de abril sería festivo. Una crítica que también ha realizado el portavoz del PP, Carlos Pastor, ya que Francés "se precipitó" en su anuncio. Y ha insistido en su propuesta de que el lunes 26 fuera laborable para que el día de San Jorge fuera festivo.

Por su parte el alcalde ha aclarado a Guanyar que en la Vespra d'Abril "dije que me comprometía a hacer todo lo posible para que fuera festivo el 23 de abril", y que su grupo ha hecho todo lo que ha estado en su mano. Y que seguirá reivindicando ante la Generalitat que sea festivo.

Desde Compromís Àlex Cerradelo ha justificado su cambio de opinión en las reuniones mantenidas les han llevado a la conclusión de que no debía trasladarse las fiestas a entre semana.

Juani Ruz

Y el concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha recordado que hacer el lunes, Día del Alardo o dels Trons, laborable como proponía el PP no tenía sentido, ya que muchas personas tendrían que trabajar en el cierre de los festejos. Y que fue el PSOE el que lideró el traslado de las celebraciones al fin de semana.

Además, ha destacado que la propuesta de jueves a sábado incluía el acuerdo con las superficies comerciales para cambiar el día de apertura de sábado a domingo, y que esta era la única opción de cambio.

Así, Martínez ha insistido en que la única alternativa posible a la planteada inicialmente era volver a las fechas habituales, ya que "con ella se benefician ampliamente los ciudadanos y ciudadanas de Alcoy y permitirá a la mayoría de trabajadores y trabajadoras disfrutar de las fiestas locales".

Consejo Escolar Municipal

En esta misma línea organizativa, el Consejo Escolar Municipal aprobó el miércoles por unanimidad los festivos educativos. Las fechas elegidas para el ámbito escolar son el 7 de diciembre de 2026, favoreciendo así un puente, junto con los días 23 y 27 de abril con motivo de las propias fiestas locales.

Transporte de autobús

Por otro lado, durante la sesión plenaria también se ha aprobado la séptima prórroga del contrato de gestión del servicio de autobús urbano.

El objetivo principal de esta medida es mantener la continuidad del transporte público local, que será operado de forma transitoria mientras se ultiman los pliegos para la nueva licitación global del transporte colectivo de la ciudad. Cabe señalar que los pliegos técnicos del nuevo contrato ya están finalizados a la espera de los informes del Ministerio, con un valor previsto de 38,8 millones de euros para un período de diez años.