Un infierno de madrugada en Alicante por un reventón seco que dispara la temperatura a los 38 grados... y por el día con 55 grados de sensación

Un infierno se ha desatado en la madrugada de este jueves en la provincia de Alicante, sobre todo en la mitad norte. Un reventón seco ha disparado las temperaturas hasta superar en algunos puntos los 38 grados, con unas rachas de viento muy cálidas y muy fuertes, de casi 100 km/h, que han despertado a muchos de madrugada.

Todo en una jornada en la que se mantiene el aviso naranja en el litoral sur, de l'Alfàs del Pi hasta Pilar de la Horadada, y el amarillo en el resto, por esta cuarta ola de calor que sufre Alicante. Un jueves en el que otro infierno se ha desatado por el día, ya que en Orihuela se ha alcanzado una sensación térmica de 55 grados por la alta humedad.

Según ha informado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), por ejemplo en la estación de Alcoy-Zona Alta la temperatura ha alcanzado los 37,5 grados a las 5:45 horas.

Y a las 6:40 horas se marcaban ya temperaturas máximas de 37 38 grados en decenas de poblaciones de El Comtat, l'Alcoià, la Marina Baixa, la Marina Alta y l'Alacantí. La subida se ha experimentado sobre todo a partir de las 3:00, empezando a bajar la temperatura a partir de las 7:00-8:00 de la mañana

Según ha explicado Avamet, "el motivo ha sido un reventón seco que ha ido acompañado de fuertes ráfagas de viento (98 km/h), una bajada de la humedad (13 %) y cambios en la presión atmosférica".

Ha sido por una caída de aire seco desde la nube brutal, que ha elevado 10 grados la temperatura Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Esta situación ha despertado a muchas personas, sobre todo si tenían abiertas las ventanas, por el viento y el calor que se ha disparado en plena madrugada. Así, la noche ha sido especialmente calurosa, con noche ecuatorial -no baja el mercurio de los 25 grados- en numerosos puntos, y tropical -sin bajar de 20 grados- en el resto, salvo en 2 de las cerca de 280 estaciones de Avamet, que se han quedado en 19 grados en Onil y Pinoso.

Así, la mínima más alta ha sido en Benillup con 29,2, seguido de Almudaina con 28,9, Cocentaina y Alcoy con 28,6, Benilloba y Penàguila con 28,4, Balones con 28,1, Dénia con 27,9, Benimassot con 27,8 y Alicante con 27,7 grados.

Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la UA, ha explicado que este reventón se ha registrado por "una caída de aire seco desde la nube brutal", lo que ha "elevado 10 grados la temperatura". Así, si al principio de la madrugada se estaba a 26, 27 o 28 grados, esta se ha disparado en 2 o 3 horas en 10 grados. Una auténtica locura.

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Un reventón es un fenómeno meteorológico repentino asociado a tormentas, especialmente a las llamadas tormentas secas (aquellas que apenas dejan lluvia pero sí mucha inestabilidad atmosférica). Se produce cuando una corriente de aire frío desciende bruscamente desde una tormenta y, al chocar con el suelo, se expande de forma violenta.

Ese choque provoca dos efectos simultáneos: una subida repentina de la temperatura y ráfagas de viento muy fuertes y de corta duración. Se denomina reventón seco al no ir acompañada de lluvia, ya que esta se evapora antes de llegar a la superficie por las altas temperaturas.

Por su parte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana ha explicado que "hemos tenido temperaturas mínimas altísimas, de forma generalizada la noche ha sido tórrida en todo el litoral y de forma más aislada en zonas de montaña del norte de Alicante, con mínimas de al menos 25-26 ºC, una humedad muy alta, casi del 90 % y viento flojo".

La playa del Postiguet de Alicante, abarrotada este jueves para combatir la ola de calor / Héctor Fuentes

Esto también ha hecho que las máximas hayan sido muy altas, y teniendo en cuenta la humedad (53 %), en Orihuela los 39,9 grados de máxima se han traducido en una sensación térmica de 55 grados. Una jornada de bochorno total.

Así, las máximas más altas se han registrado en Villena con 41,1 grados, donde múltiples estaciones de Avamet han superado los 40 grados. Le sigue Onil con 40,4, Orihuela con 39,9, Elda con 39,8, Salinas y Pinoso con 39,6, Balones con 39,5, Banyeres y Xixona con 39,4, y Alcoy con 39,2. Así, los valores más calurosos han sido en el interior, apaciguando la brisa el mercurio en el litoral aunque esto ha comportado también una mayor humedad y sensación de bochorno en la costa.

Previsión

La Aemet mantiene para este viernes el aviso naranja en el litoral sur y amarillo en el resto por altas temperaturas. Así, la previsión es de cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ascenso de las máximas en la mitad sur. Viento flojo de dirección variable, predominando en horas centrales la componente este con intervalos de moderado en el litoral y prelitoral.

Y el sábado en un principio no hay activo ningún aviso, y se espera cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior, donde no se descartan chubascos y tormentas acompañadas de rachas muy fuertes o granizo.

Tampoco se descarta una reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso en el extremo sur y sin cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde la componente este con intervalos de moderado.