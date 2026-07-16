Toni Francés no repetirá al frente del PSOE tras 16 años como alcalde de Alcoy y deja paso a Lorena Zamorano

El alcalde Toni Francés no optará a un quinto mandato al frente del Ayuntamiento de Alcoy. Tras meses de incertidumbre sobre su decisión, el primer edil ha anunciado este jueves que no repetirá como alcaldable, dejando el camino libre para la secretaria general de los socialistas alcoyanos y concejal de Turismo, Fondos Europeos y Administración Local, Lorena Zamorano.

Francés y Zamorano arropados por cargos socialistas tras la rueda de prensa / Juani Ruz

Francés ha comparecido junto a Zamorano en una rueda de prensa convocada hora y media antes para dar a conocer su decisión. Y ha mostrado todo su apoyo a su secretaria general para encabezar la lista del PSOE a las elecciones municipales de mayo del próximo año, cuyo proceso de primarias se abrirá en septiembre y al que Zamorano ha anunciado que acudirá.

El primer edil ha puesto en valor el trabajo realizado en los 15 años en los que lleva presidiendo el Ayuntamiento, y la transformación que ha experimentado la ciudad gracias a sus políticas de izquierdas. Y se ha mostrado seguro de que la Alcaldía seguirá en manos socialistas tras los comicios de 2027.

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