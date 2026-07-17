Una avería "excepcional" causa problemas en la recogida de residuos en Castalla

El Ayuntamiento de Castalla ha informado que debido a una "incidencia técnica excepcional" el servicio de recogida de los contenedores de carga superior está sufriendo "retrasos puntuales durante estos días", aunque ya está en vías de solución.

La situación se ha producido como consecuencia de la avería simultánea del vehículo grúa destinado a este servicio y de los dos vehículos de sustitución previstos por la empresa concesionaria. Se trata de una "circunstancia extraordinaria que ha afectado a la capacidad habitual de prestación del servicio", han explicado desde la Corporación.

Esto afecta tanto a los contenedores de plástico y papel, como a los soterrados. Y el alcalde Jesús López ha explicado que ya se ha reparado uno de los vehículos y que esperan que se recupere la normalidad entre este viernes y el sábado.

El Ayuntamiento de Castalla / INFORMACIÓN

"Desde el primer momento, la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento han trabajado de forma coordinada para minimizar las molestias ocasionadas. Mientras se reparan los vehículos afectados, se han reforzado las labores de recogida mediante medios manuales y otros recursos disponibles", han señalado desde el Consistorio.

"No obstante, este sistema alternativo no permite mantener el mismo ritmo de trabajo que el servicio mecanizado, por lo que pueden producirse acumulaciones puntuales en algunos puntos del municipio", han agregado.

Ola de calor

Además, la actual ola de calor obliga a adaptar los trabajos manuales para garantizar la seguridad y la salud de los operarios. Durante las horas de mayor temperatura es necesario reducir o interrumpir este tipo de tareas, siguiendo las medidas de prevención de riesgos laborales, lo que condiciona inevitablemente el rendimiento del servicio durante las franjas de mayor calor, han destacado desde el equipo de gobierno.

El Ayuntamiento "está realizando un seguimiento diario de la incidencia y ha requerido a la empresa concesionaria que destine todos los medios disponibles para restablecer la normalidad en el menor plazo posible".

Y ha agregado que "queremos agradecer la comprensión, la paciencia y la colaboración de todos los vecinos durante estos días. Asimismo, hacemos un llamamiento para que, en la medida de lo posible, se respeten los horarios de depósito de residuos y se evite dejar bolsas o enseres fuera de los contenedores, contribuyendo así a mantener la limpieza y salubridad de nuestras calles".

El Ayuntamiento continuará informando puntualmente de la evolución de esta incidencia hasta que el servicio quede completamente normalizado.