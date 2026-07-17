La ola de calor que no cesa: la Aemet mantiene la alerta amarilla para el fin de semana en Alicante tras alcanzar los 42,6 de máxima

La ola de calor que no cesa. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados avisos amarillos en parte de la provincia de Alicante para este fin de semana por las altas temperaturas Todo después de una nueva jornada la de este viernes en la que se han rebasado los 40 grados de máxima, y la sensación térmica ha superado los 45 grados por la alta humedad.

Para este viernes finalmente la alerta se ha rebajado a amarilla en toda la provincia pese a que inicialmente era naranja para el litoral sur. Y el calor no remite. Así, Aemet ha activado para el sábado el aviso amarillo en el litoral sur, que abarca las comarcas de la Vega Baja y Baix Vinalopó, así como parte de la Marina Baixa, l'Alacantí y el Medio Vinalopó.

Y el domingo se mantiene en esta zona y se amplía al interior, por lo que solo quedarán libres la Marina Alta. El Comtat y parte de la Marina Baixa, aunque estas zonas tampoco estarán exentas de calor.

Todo en el cuarto episodio de altas temperaturas que sufre la provincia desde finales de mayo, destacando desde la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) que vamos camino, por ahora, del julio más caluroso desde que hay registros. Y el calor va a seguir la próxima semana.

Este viernes la mínima más alta se ha registrado en Benimassot con 27,7, según la red de Avamet. Es decir una nueva noche ecuatorial, también conocida como tórrida, al no bajar el mercurio de los 25 grados.

Otras mínimas destacadas son las siguientes: Balones con 27,3, Alcoy con 27,2, Benidorm con 27,1, Agres con 26,9, Almudaina con 26,7, Dénia, Alicante y Torrevieja con 26,6 y Xixona con 26,4.

En cuanto a las máximas, Orihuela ha alcanzado los 42,6 grados, seguida de Villena con 41, Redován con 39,3, Beneixama y Almoradí con 39,2, Banyeres, Albatera y Cox con 39,1, Hondón de los Frailes con 39 y Muro con 38,9 grados. Pero teniendo en cuenta la alta humedad, por ejemplo El Verger ha alcanzado con 33 grados y una humedad del 78 % una sensación térmica del 78%, y Pedreguer con 35 grados y 64 % de humedad ha llegado a la misma percepción.

Xàbia también ha tenido 46 grados de sensación térmica y El Ràfol d'Almúnia 45 grados.

Previsión

La Aemet prevé para este sábado cielo poco nuboso con nubes altas y polvo en suspensión por la masa de aire sahariano que ha disparado las temperaturas, que experimentarán pocos cambios, salvo descenso de las máximas en el extremo sur. Eso sí, advierte de que continuarán alcanzándose valores significativamente elevados en el interior sur. Viento flojo de dirección variable, con intervalos de nordeste moderado en el litoral la primera mitad del día y tendiendo a predominar la componente este en general por la tarde.

Y para el domingo se espera cielo poco nuboso con nubes altas, tendiendo a intervalos nubosos en general por la tarde, y polvo en suspensión. No se descartan chubascos y tormentas en el interior por la tarde. Viento flojo variable, con intervalos de nordeste flojo ocasionalmente moderado en el litoral por la mañana y tendiendo a predominar la componente este en general por la tarde.