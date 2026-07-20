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Alcoy comienza la reurbanización de la calle Joan Fuster para mejorar la accesibilidad y el aparcamiento

La actuación, enmarcada en los presupuestos participativos y que incluye el corte del vial, cuenta con una inversión de más de 93.000 euros y solucionará los problemas de estacionamiento cerca del entorno escolar

Los trabajos ya han arrancado en la calle Fuster

Los trabajos ya han arrancado en la calle Fuster / Juani Ruz

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Jose A. Rico

Jose A. Rico

El Ayuntamiento de Alcoy ha puesto en marcha las obras de ejecución del proyecto de reurbanización del calle Joan Fuster. Los trabajos empezaron elpasado jueves 16 de julio de 2026 y tienen un plazo previsto de tres meses.

Por este motivo, la vía permanecerá cerrada al tráfico de vehículos y peatones hasta su finalización. Esta actuación ha sido adjudicada a la empresa que presentó la mejor oferta por un importe de 93.109,5 euros, IVA incluido, según consta en el perfil del contratante.

Los trabajos han obligado a cortar al calle

Los trabajos han obligado a cortar al calle / Juani Ruz

Esta intervención se enmarca dentro de los presupuestos participativos del año 2025. En concreto, forma parte de la propuesta para crear nuevas zonas de aparcamiento en distintos puntos de la ciudad, como la calle El Camí, La Rosaleda, la calle Sta Rosa, bajo el puente de Sant Jordi, la calle Sant Roc y la avenida l'Alameda, una iniciativa que contaba con una dotación global de 105.000 euros.

Los trabajos consisten principalmente en el refuerzo de los actuales recorridos peatonales, permitiendo que cualquier persona pueda desplazarse con seguridad en cualquier dirección. Además, se llevará a cabo una importante reordenación de las plazas de estacionamiento, aportando un espacio habilitado que permitirá alojar un total de 95 plazas de aparcamiento directo.

Deficiencias

El estado previo de este entorno urbano presentaba deficiencias, con aceras discontinuas y vehículos estacionados de forma irregular en parcelas públicas, lo cual suponía un riesgo para la seguridad vial, especialmente por la cercanía de un centro escolar.

Maquinaria pesada este lunes en las obras de reurbanización

Maquinaria pesada este lunes en las obras de reurbanización / Juani Ruz

Para solucionarlo, el proyecto contempla actuar sobre cuatro tipos de secciones diferentes, incluyendo la demolición de 363 metros cuadrados de pavimento rígido correspondiente a las aceras. La nueva plataforma se regularizará con nuevas capas de materiales, al mismo tiempo que se renovarán los servicios básicos con la anulación y sustitución de ocho imbornales conectados a la red general de pluviales y la instalación de ocho nuevas arquetas para la red de alumbrado público.

El concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, ha destacado la importancia de esta actuación para la ciudad. "Valoramos estas obras fundamentales para la ordenación del espacio público, ya que solucionamos una carencia histórica y garantizamos la protección del alumnado y del vecindario".

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Por su parte, la concejala de Participación, Aroa Mira, ha incidido en la relevancia de escuchar la voluntad popular. "Esta intervención es un ejemplo claro de como las aportaciones ciudadanas transforman nuestros barrios para hacerlos más habitables y seguros para todas las personas".

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