Alicante empalma olas de calor sin respiro: el martes llega otro episodio tras rebasar el lunes los 40 grados y alcanzar los 53 de sensación

Llega la tercera ola de calor oficial, aunque para Alicante es ya la quinta oficiosa y empalma episodios de altas temperaturas sin tregua alguna. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso por ola de calor que se activa el martes y que el jueves podría elevar el mercurio hasta los 44 grados. Todo después de que en la provincia se hayan vuelto a superar este lunes los 40 grados, con una sensación térmica de hasta 53 grados, y una noche tórrida en muchos puntos, otra vez.

Este lunes el litoral sur ha estado bajo aviso naranja por el calor y el resto amarillo. Y el martes será amarillo en el interior y litoral sur, por lo que solo se librarán en la alerta de la Aemet el litoral norte, que abarca El Comtat, la Marina Alta y parte de la Marina Baixa.

Alicante llega al punto álgido de la tercera ola de calor con calima y bochorno extremos / Pilar Cortés

Las mínimas el lunes han vuelto a ser altísimas, con noche ecuatorial, también denominada tórrida, en muchos puntos del interior y el litoral, donde no se ha bajado de 25 grados. Así, Alcoy ha registrado 29 grados, seguida de Balones con 28,4, Benidorm con 28,3, Benimassot, Benimarfull y Penàguila con 28,1, Dénia con 27,7, y Benilloba, Benissa y Pilar de la Horadada con 27,6 grados.

Y donde no ha sido noche ecuatorial, ha sido tropical sin bajar de los 20 grados. Solo en una de las cerca de 280 estaciones de Avamet en la provincia se ha bajado de 20 grados: una de Villena, en el Hondo de la Lagunilla.

En cuanto a las máximas, la más alta ha sido en l'Orxa con 41,2, seguida de La Vall d'Alcalà con 40,9, Gaianes con 40,8, Planes con 40,7, Alcoy con 40,5, Beniarrés con 40,3, Agres y l'Alqueria d'Asnar con 40,2, Benilloba con 40, y Muro y Penàguila con 39,9 grados, según Avamet y Aemet.

Pero teniendo en cuenta la alta humedad, la sensación térmica se ha disparado en algunos puntos, sobre todo de la Marina Alta y El Comtat, destacando en El Verger con 53 grados (35,9 grados y 72 % de humedad).

Alerta de la Aemet

Según el aviso por ola de calor de Aemet, este abarca desde el martes hasta al menos jueves, cuando se espera el punto álgido en Alicante, esperándose a partir del viernes una bajada del mercurio por una entrada de una masa de aire fresca en la península, que se dejaría notar en Alicante el fin de semana, aunque todavía se tiene que concretar esa previsión.

Así, "el patrón de bloqueo, conformado por una dana estacionaria al noroeste de la península ibérica, unido a la presencia de un alta en niveles medios sobre el norte de África, está dando lugar a la intrusión de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión sobre el sureste peninsular y Baleares, que en los próximos días se extenderá sobre buena parte del territorio".

Esto, "en combinación con la insolación propia de esta época del año y la subsidencia generalizada se espera un ascenso progresivo de las temperaturas, hasta alcanzar valores muy elevados durante esta semana, especialmente en el tercio suroriental, valles de Guadalquivir y Ebro, depresiones del nordeste, valles pirenaicos e interior de Mallorca".

La playa del Postiguet este lunes / Pilar Cortés

Por ello "se espera un nivel de peligro importante o incluso extraordinario durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc), con noches que serán también muy cálidas. El nivel de peligro de incendio continuará en aumento hasta situarse en valores extremos, lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña del tercio este peninsular. La evolución de la dana, la presencia de calima, la nubosidad media y alta y la intensidad y dirección del viento, son factores de incertidumbre respecto a la duración e intensidad de la ola de calor, aunque es probable que las temperaturas continúen en valores de peligro importante hasta el próximo fin de semana".

Previsión

Según la Agencia Estatal de Meteorología, para este martes se espera cielo con intervalos de nubes medias y altas con polvo en suspensión por la mañana e intervalos de nubes de evolución diurna por la tarde, con posibilidad de tormentas acompañadas de precipitaciones débiles y rachas de viento en el interior. Temperaturas con pocos cambios; valores significativamente elevados en el interior. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componentes este y sur por la tarde; no se descartan rachas muy fuertes asociadas a las tormentas vespertinas del interior.

Y para el miércoles la previsión es de cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral y poco nuboso en el resto a primeras horas, aumentando a intervalos de nubes medias y altas en general con polvo en suspensión. Posibilidad de tormentas acompañadas de precipitaciones débiles y rachas de viento en el interior por la tarde. Temperaturas en descenso y valores significativamente elevados en el interior. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este al mediodía.

Y el jueves se espera un repunte considerable de las máximas, que podrían alcanzar los 44 grados en el interior de la Vega Baja.