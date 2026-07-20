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L'Alcoià

Invasión de cucarachas en la calle Hispanitat de Alcoy

Decenas de insectos invaden la vía pública coincidiendo con una fumigación rutinaria

Una plaga dfe cucarachas emerge de una alcantarilla en la Zona Norte de Alcoy tras una desinfección

Una plaga dfe cucarachas emerge de una alcantarilla en la Zona Norte de Alcoy tras una desinfección

Juani Ruz

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Jose A. Rico

Jose A. Rico

Alcoy

Una "invasión" de cucarachas. Así lo han calificado este lunes vecinos de la calle Hispanitat de Alcoy, que se han visto sorprendidos por la aparición de decenas de estos insectos a la altura del número 46.

Una plaga dfe cucarachas emerge de una alcantarilla en la Zona Norte de Alcoy tras una deisnfección

Una plaga de cucarachas emerge de una alcantarilla en la Zona Norte de Alcoy tras una deisnfección / Juani Ruz / Juani Ruz

Esto ha coincidido con unas labores de fumigación de la empresa que se encarga del control de este tipo de insectos, según han informado desde el Consistorio. Así, es posible que hayan huido al realizar las tareas para acabar con su presencia en el alcantarillado.

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Así, desde el Consistorio han señalado que no se trata de una plagan y que se trata de los controles que es hacen normalmente y de forma rutinaria.

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