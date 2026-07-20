Los vecinos exigen medidas urgentes para acabar con la acumulación de basuras en Ibi

Los vecinos de Ibi exigen soluciones ante la acumulación de residuos en la vía pública en Ibi. Después de los problemas registrados hace unos días al no pasar el camión de recogida la ITV, lo que provocó que muchos restos de papel y plástico se acumularan junto a los contenedores durante días, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ibi (FAVI) ha reclamado "soluciones urgentes ante la problemática de la recogida de residuos".

Pese a que con la reparación del vehículo anunciada hace una semana el Ayuntamiento esperaba que se recobrara la normalidad, este lunes esta entidad vecinal ha denunciado la situación que viven desde hace tiempo, no circunscrita a la avería puntual del camión. Y apremia para que se adopten medidas.

Restos de cartón y papel amontonados junto a varios contenedores en Ibi el pasado martes / Juani Ruz

La FAVI, "tras mantener numerosas reuniones con el Ayuntamiento de Ibi sin que, hasta la fecha, se hayan adoptado soluciones eficaces a los problemas que afectan a la recogida de residuos y a la limpieza del municipio, quiere manifestar públicamente su preocupación y exigir actuaciones inmediatas", han explicado en un comunicado.

Así, "en primer lugar, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que actúe con responsabilidad y civismo. Depositar correctamente la basura en los contenedores, respetar los horarios establecidos y evitar el abandono de residuos en la vía pública es una obligación de todos. La convivencia y la imagen de nuestro municipio dependen también del compromiso de cada vecino y vecina".

Cámaras de vigilancia

"No obstante, el civismo ciudadano debe ir acompañado de una respuesta firme por parte de la administración. Por ello, desde FAVI exigimos al Ayuntamiento la instalación de cámaras de videovigilancia en los puntos más conflictivos para identificar y sancionar a quienes incumplen las normas y deterioran nuestros barrios. No puede permitirse que unos pocos perjudiquen a la inmensa mayoría de vecinos que sí cumplen con sus obligaciones".

Contenedores a rebosar el pasado martes 14 de julio en Ibi / Juani Ruz

Del mismo modo "reclamamos una solución inmediata a los problemas relacionados con el camión de recogida de residuos. La situación actual está provocando molestias continuadas, acumulación de basura y un deterioro evidente de la convivencia vecinal. Los vecinos de Ibi merecen un servicio público eficiente, digno y acorde con las necesidades del municipio".

Y apuntan que "desde FAVI entendemos que el diálogo es el camino, pero también creemos que ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. Los vecinos no pueden seguir esperando mientras los problemas se prolongan en el tiempo. Es responsabilidad del Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para garantizar un servicio de recogida de residuos eficaz y unas calles limpias y seguras".

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Ibi ha agregado que "continuará defendiendo los intereses de todos los barrios y reclamando las actuaciones que sean necesarias hasta que esta situación quede definitivamente resuelta. Porque un Ibi limpio, seguro y con servicios públicos de calidad es un derecho de toda la ciudadanía".