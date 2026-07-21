Meteorología
Aviso amarillo no solo por calor: riesgo de tormentas y fuertes rachas de viento en el interior de Alicante
La alerta de Aemet abarca de 16:00 a 21:00 horas y afecta a l'Alcoià, el Alto Vinalopó y parte del Medio Vinalopó y l'Alacantí tras otra noche de bochorno con temperaturas por encima de los 30 grados
La ola de calor interminable que vive Alicante desde mediados de junio suma una novedad este martes, coincidiendo con un nuevo aviso especial por las altas temperaturas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además de aviso amarillo en el litoral sur e interior por calor, Aemet ha lanzado una alerta por el riesgo de tormentas en el interior que podrían estar acompañadas de fuertes rachas de viento. Todo después de otra noche de bochorno, con el mercurio por encima de 30 grados durante buena parte de la madrugada.
La Aemet mantiene el aviso amarillo las altas temperaturas en el litoral sur, que abarca la Vega Baja, el Baix Vinalopó y parte de l'Alacantí, la Marina Baixa y el Medio Vinalopó, y en el interior, que incluye el resto del Medio Vinalopó y de l'Alacantí, además de Alto VInalopó y l'Alcoià. Pero también ha lanzado aviso por tormentas entre las 16:00 y las 21:00 horas en el interior. Unas tormentas que podrían ir acompañadas de "rachas de viento muy fuertes".
En cuanto a la noche del lunes al martes, Avamet ha destacado que a las 0:20 horas muchas localidades seguían superando los 30 grados, destacando Alcoy con 32 grados, localidades de El Comtat a 33 grados, buena parte de la costa con entre 27 y 29 grados y humedades del 90 % que han elevado la sensación térmica hasta los 37 grados en algunos casos.
Y también ha destacado que a las 8:30 de la mañana Aigües y Benifato marcaban entre 38 y 39 grados. Una auténtica locura. Del mismo modo ha señalado que en la sierra de Aitana la noche también has sido tórrida y con ráfagas de viento de 125 km/h.
La mínima más alta ha sido en Benimassot con 30,3 grados, lo que se denomina oficiosamente noche "infernal" al no bajar de 30 grados, mientras que en muchos puntos ha sido ecuatorial -también conocida como tórrida- al no bajar de 25 grados, y en otros muchos noche tropical -sin bajar de 20-, aunque en algunos puntos del Alto VInalopó se ha bajado de 20 grados.
También destaca Balones con 29,9, Alcoy con 29,7, Alcoleja con 28,8, La Vall d'Alcalà con 28,4, Confrides con 28,4, Xixona con 28,3, Penàguila y Benidorm con 28,2 y Agres con 28,1.
Noticia en elaboración
Suscríbete para seguir leyendo
- Máximas de casi 44 grados y una sensación térmica de 51 grados: la cuarta ola de calor asfixia Alicante
- Un infierno de madrugada en Alicante: un reventón seco dispara la temperatura por encima de los 38 grados a las 5 de la mañana
- Toni Francés no repetirá al frente del PSOE tras 16 años como alcalde de Alcoy y deja paso a Lorena Zamorano
- La ola de calor que no cesa: la Aemet mantiene la alerta amarilla para el fin de semana en Alicante tras alcanzar los 42,6 de máxima
- Alicante empalma olas de calor sin respiro: el martes llega otro episodio tras rebasar el lunes los 40 grados y alcanzar los 53 de sensación
- Aemet activa el aviso naranja para este miércoles en Alicante por una ola de calor especialmente intensa por la humedad
- La cuarta ola de calor que desembarca esta semana en Alicante será 'intensa y muy prolongada
- El pueblo de Alicante que esconde un laberinto gigante y una imponente fortaleza: entre jardines y montañas