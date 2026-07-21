Aviso amarillo no solo por calor: riesgo de tormentas y fuertes rachas de viento en el interior de Alicante

La ola de calor interminable que vive Alicante desde mediados de junio suma una novedad este martes, coincidiendo con un nuevo aviso especial por las altas temperaturas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además de aviso amarillo en el litoral sur e interior por calor, Aemet ha lanzado una alerta por el riesgo de tormentas en el interior que podrían estar acompañadas de fuertes rachas de viento. Todo después de otra noche de bochorno, con el mercurio por encima de 30 grados durante buena parte de la madrugada.

La Aemet mantiene el aviso amarillo las altas temperaturas en el litoral sur, que abarca la Vega Baja, el Baix Vinalopó y parte de l'Alacantí, la Marina Baixa y el Medio Vinalopó, y en el interior, que incluye el resto del Medio Vinalopó y de l'Alacantí, además de Alto VInalopó y l'Alcoià. Pero también ha lanzado aviso por tormentas entre las 16:00 y las 21:00 horas en el interior. Unas tormentas que podrían ir acompañadas de "rachas de viento muy fuertes".

En cuanto a la noche del lunes al martes, Avamet ha destacado que a las 0:20 horas muchas localidades seguían superando los 30 grados, destacando Alcoy con 32 grados, localidades de El Comtat a 33 grados, buena parte de la costa con entre 27 y 29 grados y humedades del 90 % que han elevado la sensación térmica hasta los 37 grados en algunos casos.

Y también ha destacado que a las 8:30 de la mañana Aigües y Benifato marcaban entre 38 y 39 grados. Una auténtica locura. Del mismo modo ha señalado que en la sierra de Aitana la noche también has sido tórrida y con ráfagas de viento de 125 km/h.

La mínima más alta ha sido en Benimassot con 30,3 grados, lo que se denomina oficiosamente noche "infernal" al no bajar de 30 grados, mientras que en muchos puntos ha sido ecuatorial -también conocida como tórrida- al no bajar de 25 grados, y en otros muchos noche tropical -sin bajar de 20-, aunque en algunos puntos del Alto VInalopó se ha bajado de 20 grados.

También destaca Balones con 29,9, Alcoy con 29,7, Alcoleja con 28,8, La Vall d'Alcalà con 28,4, Confrides con 28,4, Xixona con 28,3, Penàguila y Benidorm con 28,2 y Agres con 28,1.

Noticia en elaboración