Los bomberos activan retenes especiales ante el riesgo de incendios forestales por rayos en Alicante

El Consorcio Provincial de Bomberos ha activado retenes especiales para la noche del martes al miércoles ante el riesgo de que algún rayo pueda provocar un incendio forestal.

Este dispositivo por fenómenos atmosféricos se desplegará durante toda la noche en las zonas donde han detectado que han caído gran cantidad de rayos, y ante el riesgo de que un posible rayo durmiente pueda provocar un incendio horas después de haber caído. Todo después de una jornada de tormentas en el interior de la provincia, donde ha estado activo el aviso amarillo por esta razón, además de por las altas temperaturas.

Así, se estará toda la noche vigilando sobre el terreno, de 21:00 a 8:00 horas.

En concreto, el retén del parque de La Montaña (Cocentaina/Alcoy) hará la zona norte, incluyendo Sierra de Mariola hasta l'Orxa. Mientras que el retén de La Marina hará La Vall d’Ebo y La Vall de Laguart hasta la zona de costa.

A este dispositivo se unirá la Unidadde Bomberos Forestales (UBF) de Benissa, que hará La Vall de la Gallinera hasta Planes, y el UBF de Tibi que supervisará hará cara sur de la Sierra de Mariola y Biar, llegando hasta Benifallim.