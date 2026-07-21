Castalla y Veolia culminan la transformación integral de la red de agua tras una inversión de 790.000 euros

El Ayuntamiento de Castalla ha dado por finalizada la ejecución, a través de Veolia, la empresa gestora del ciclo integral del agua en el municipio, de un ambicioso plan de modernización de sus infraestructuras hídricas.

Se trata de una obra enmarcada dentro del "AquaAlliance. Digitalización para la sostenibilidad", un proyecto colaborativo que integra 13 municipios de las comarcas del Alto y Bajo Vinalopó, l'Alcoià y l'’Alacantí.

En este sentido, tal como ha remarcado el gerente de Veolia en la zona, Daniel Coloma, “esta iniciativa supone un salto cualitativo en la gestión integral del ciclo urbano del agua de Castalla, preparándolo frente a los crecientes desafíos que suponen el cambio climático, la sequía y la obsolescencia de las infraestructuras”.

Esta iniciativa supone un salto cualitativo en la gestión integral del ciclo urbano del agua de Castalla, preparándolo frente a los crecientes desafíos que suponen el cambio climático, la sequía y la obsolescencia de las infraestructuras Daniel Coloma — Gerente de Veolia en la zona

El alcalde de Castalla, Jesús López, ha destacado que “esta actuación representa un avance decisivo para garantizar un servicio de agua más eficiente, seguro y preparado para el futuro. La digitalización nos permite anticiparnos a las incidencias, reducir pérdidas y gestionar un recurso esencial con mayor responsabilidad, especialmente en un contexto marcado por la sequía y el cambio climático”.

El proyecto se ha fundamentado en la implantación de soluciones tecnológicas y herramientas digitales avanzadas que buscan no solo asegurar el abastecimiento de la población con los más altos estándares de calidad, sino también incrementar la resiliencia del municipio frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Principales hitos alcanzados

Medición inteligente y telelectura: Se ha desplegado una avanzada red de comunicaciones (con tecnología Lora y Wize) mediante la instalación de 5 concentradores y 147 contadores con telelectura, lo que permitirá a los ciudadanos acceder de forma transparente a la información de sus consumos.

Control estricto de la calidad del agua: Para garantizar la máxima seguridad sanitaria, se han instalado 5 equipos autónomos de monitorización continua (cloro, pH y turbidez), ubicados tanto en la red de distribución como en los depósitos municipales, lo que permite la detección temprana de cualquier incidencia.

La digitalización nos permite anticiparnos a las incidencias, reducir pérdidas y gestionar un recurso esencial con mayor responsabilidad Jesús López — Alcalde de Castalla

Sectorización y reducción de fugas: La red de abastecimiento cuenta ahora con 21 nuevos puntos de monitorización permanente de presión y caudales, integrados en los sistemas de telemando municipales para optimizar el servicio y evitar pérdidas de agua

Protección medioambiental del alcantarillado: Se han instalado analizadores en 5 puntos de la red de saneamiento para detectar atascos y prevenir vertidos irregulares o contaminantes antes de que lleguen a la depuradora

Además, se han monitorizado cuatro puntos de vertido al medio natural con sensores y pluviómetros.

Otra actuación de Veolia en Castalla dentro del proyecto de modernización de la red de agua / INFORMACIÓN

Planificación estratégica: Se han redactado 17 documentos técnicos cruciales para el futuro de la localidad, incluyendo el plan de emergencia por sequía, los panes directores de agua potable y saneamiento, y el proyecto de interconexión de los sistemas de abastecimiento entre Onil y Castalla.

Finalmente, tal como ha remarcado Coloma, y como elemento central para la gestión, “el municipio ha desplegado un observatorio de indicadores ambientales, un cuadro de mando digital avanzado que facilitará la toma de decisiones basada en datos actualizados y permitirá al Ayuntamiento alcanzar sus objetivos estratégicos en materia de sostenibilidad”.

Ejecución financiera sobresaliente

Por otro lado, desde Veolia se ha querido poner en valor que uno de los grandes éxitos del proyecto ha sido su notable eficiencia económica. Las actuaciones han sido financiadas al 100% con fondos del PERTE de digitalización del ciclo integral del agua, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

“El presupuesto total concedido inicialmente a Castalla era de 1.100.933,20 euros, pero gracias a las bajas económicas obtenidas durante los eficientes procesos de licitación y contratación, la inversión final ejecutada ha sido de 790.479,22 euros, lo que supone un porcentaje económico de ejecución del 71,80 %”, ha explicado el gerente de Veolia en la localidad, quien ha asegurado que “a pesar de esta reducción en el gasto, el grado de ejecución técnica ha alcanzado el 95 %, logrando materializar 38 de las 40 actuaciones inicialmente previstas en el proyecto”.

Y el primer edil también ha puesto en valor la financiación europea y el grado de ejecución alcanzado: “Castalla ha sabido aprovechar una oportunidad estratégica para modernizar sus infraestructuras hídricas sin que estas actuaciones supongan un coste para las arcas municipales. Alcanzar un 95 % de ejecución técnica demuestra el trabajo coordinado de los equipos municipales y de Veolia, y nos permite avanzar hacia un modelo hídrico más sostenible y resiliente”.

Por todo ello, desde el Consistorio y la empresa gestora del agua se ha querido hacer un especial reconocimiento público, felicitando a todos los empleados públicos involucrados y a la corporación municipal del Ayuntamiento de Castalla, “cuyo esfuerzo y dedicación han sido fundamentales para alcanzar este excelente grado de ejecución y asegurar un futuro hídrico más sostenible y seguro para todos los vecinos”.