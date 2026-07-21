El cine de Batoi es historia: Alcoy derriba el edificio más de dos años después de adjudicar la obra

El antiguo cine de Batoi es ya historia. El Ayuntamiento ha derribado este inmueble más de dos años después de adjudicar la obra, tras solucionar el problema que impedía acometer la demolición. Y el objetivo es levantar en esa parcela municipal una instalación de carácter social que dé servicio a los vecinos del barrio.

La empresa adjudicataria ya tiene muy avanzados los trabajos, valorados en 56.000 euros y que no se había podido llevar a cabo antes por la necesidad de desviar una línea eléctrica por parte de Iberdrola. Una actuación que se realizó hace ya meses, y que ha permitido desbloquear el derribo de un inmueble en estado ruinoso y que representaba ya un problema de seguridad.

Este edificio tuvo una gran relevancia para Batoi porque era el cine típico de barrio. Estaba ubicado en la calle Carrascar, al lado de la actual asociación vecinal. Su inauguración tuvo lugar el 6 de enero de 1960, siendo un proyecto de José Cortés Miralles y estuvo en funcionamiento hasta principios de los años 80. Posteriormente fue habilitado como discoteca.

Los trabajos de demolición del antiguo cine de Batoi en Alcoy / Juani Ruz

La Junta de Gobierno aprobó en marzo de 2024 la adjudicación a la empresa Bajocoste Energías SL, por 56.000 euros, con un plazo de un mes de ejecución que no se había activado hasta ahora por el problema con el tendido, manteniendo la mercantil el interés en la obra pese a que el tiempo transcurrido le permitía resolver el contrato. Pero aunque ya el pasado marzo podía llevar a cabo la obra, por motivos organizativos y de volumen de trabajo, programó la obra para julio, estando ya en su fase final.

El Ayuntamiento de Alcoy adquirió por subasta en 2023 el antiguo cine de Batoi. El solar de esta finca mide 900 metros cuadrados, de los que 610,67 metros los ocupaba el edificio y los restantes 289,33 se hallan destinados a ensanches del edificio.

Inicialmente el objetivo era levantar allí un centro de día, pero ante la negativa de la Generalitat, el Ayuntamiento contactará con los vecinos para ver sus necesidades, teniendo como objetivo levantar una instalación de carácter social que dé servicio al barrio.

La actuación

Los trabajos de demolición consisten en la deconstrucción, eliminación de la cubierta y desmontar los cerramientos exteriores e interiores que servían como muros de carga así como la tabiquería interior, instalaciones y resto de acabados.

También son necesarias obras complementarias para garantizar el cerramiento del solar resultante, así como el revestimiento exterior de dicho cerramiento y de la pared medianera. Asimismo se realizará una solera de hormigón que facilite la evacuación de aguas pluviales del interior del solar.