Meteorología
La ola de calor deja un reventón térmico en Elda y Petrer y una fuerte tormenta en Banyeres
La temperatura se dispara seis grados en el Medio Vinalopó junto con rachas de viento mientras que en l'Alcoià se desploma el mercurio 12 grados por una tempestad que deja algo de lluvia y granizo y también fuertes rachas de viento
Tarde de fenómenos meteorológicos en una provincia de Alicante en plena ola de calor y bajo aviso amarillo en parte de la demarcación por altas temperaturas y tormentas.
Un reventón térmico ha elevado bruscamente una temperatura que ya era alta en Elda y Petrer y provocado fuertes rachas de viento.
Y en Banyeres la tormenta ha dejado lluvia, aunque de poca importancia, siendo una pequeña parte de forma de granizo, y también viento. Y un desplome pasajero de 12 grados en el mercurio.
Desde el Laboratorio de Climatología de la UA han informado de que ha habido un "reventón cálido en la zona de Elda y Petrer, donde se han registrado rachas de viento intensas y una brusca subida de la temperatura".
Según la estación de Avamet en Elda, ha habido un aumento del mercurio de seis grados en poco más de una hora, pasando de 32,8 grados a las 16:37 horas a 39,2 grados a las 18:55 horas, con rachas de viento de 40 km/h.
Esto ha causado algunas incidencias, como caída de ramas o toldos que han volado, obligando a intervenciones de la Policía Local y el Consorcio Provincial de Bomberos.
Desde el Consorcio Provincia han informado de cinco intervenciones por este reventón térmico en Elda y Petrer, explicando que "ha sido una ráfaga fuerte de viento que atravesado las dos poblaciones y ha tumbado árboles" que han caído en los patios, terrazas... así como tirado toldos.
En cuanto a Banyeres, el Laboratorio de Climatología ha señalado que una tormenta ha dejado "vientos intensos, chubascos y algo de granizo. La temperatura ha bajado bruscamente".
Y es que ha pasado de 36,5 grados a las 15:30 horas a 23,4 grados a las 17:00 horas, aunque 20 minutos más tarde se ha vuelto a disparar hasta alcanzar a la 17:49 horas ya los 33 grados. Y se han registrado rachas de viento de 70 km/h, según las estaciones de Avamet.
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