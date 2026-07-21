Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reventón térmico EldaDescartan muerte violentaPérez Llorca viaje MundialMuerte peces en ElcheNueva ley antitabacoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Fiestas

Onil desmonta su falla y pospone la cremà hasta el sábado por la ola de calor

Las altas temperaturas obligan a aplazar la cremà prevista para el pasado domingo, lo que ha conllevado la retirada del monumento

Desmontaje de la falla de Onil por la ola de calor

Desmontaje de la falla de Onil por la ola de calor

Desmontaje de la falla de Onil por la ola de calor / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jose A. Rico

Jose A. Rico

La cremà de la Falla de Sant Jaume de Onil se pospone seis días por la ola de calor. El pasado domingo tenía que haber ardido el monumento de estas fiestas, pero las altísimas temperaturas que viene sufriendo la provincia han llevado a posponerla por razones de seguridad, debido al riesgo extremo de incendios forestales.

Así, este lunes el monumento fue desmontado, con la previsión, siempre que se cumplan los pronósticos meteorológicos, de que el sábado se vuelva a montar y quemar, según ha explicado el artista José Luis Sanchis, de Artdefoc, autor de la obra.

Imagen de la falla que ha sido desmontada

Imagen de la falla que ha sido desmontada / INFORMACIÓN

Sanchis ha explicado que el viernes se reunirán con el Ayuntamiento para concretarlo, una vez se tenga una previsión más detallada del tiempo del sábado, aunque ya han pedido los permisos para el corte de la calle y contar con la presencia de los bomberos, con la idea de que la cremà se celebre el sábado.

Noticias relacionadas y más

Mientras, el monumento se ha trasladado a un solar cercano, a la espera que esta ola de calor interminable remita y permita completar las Fiestas de Sant Jaume de Onil.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Máximas de casi 44 grados y una sensación térmica de 51 grados: la cuarta ola de calor asfixia Alicante
  2. Un infierno de madrugada en Alicante: un reventón seco dispara la temperatura por encima de los 38 grados a las 5 de la mañana
  3. Alicante empalma olas de calor sin respiro: el martes llega otro episodio tras rebasar el lunes los 40 grados y alcanzar los 53 de sensación
  4. Toni Francés no repetirá al frente del PSOE tras 16 años como alcalde de Alcoy y deja paso a Lorena Zamorano
  5. La ola de calor que no cesa: la Aemet mantiene la alerta amarilla para el fin de semana en Alicante tras alcanzar los 42,6 de máxima
  6. Aemet activa el aviso naranja para este miércoles en Alicante por una ola de calor especialmente intensa por la humedad
  7. La cuarta ola de calor que desembarca esta semana en Alicante será 'intensa y muy prolongada
  8. El pueblo de Alicante que esconde un laberinto gigante y una imponente fortaleza: entre jardines y montañas

Los bomberos activan retenes especiales ante el riesgo de incendios forestales por rayos en Alicante

Los bomberos activan retenes especiales ante el riesgo de incendios forestales por rayos en Alicante

La ola de calor deja un reventón térmico en Elda y Petrer y una fuerte tormenta en Banyeres

La ola de calor deja un reventón térmico en Elda y Petrer y una fuerte tormenta en Banyeres

Aviso amarillo no solo por calor: riesgo de tormentas y fuertes rachas de viento en el interior de Alicante

Aviso amarillo no solo por calor: riesgo de tormentas y fuertes rachas de viento en el interior de Alicante

El cine de Batoi es historia: Alcoy derriba el edificio más de dos años después de adjudicar la obra

El cine de Batoi es historia: Alcoy derriba el edificio más de dos años después de adjudicar la obra

Onil desmonta su falla y pospone la cremà hasta el sábado por la ola de calor

Onil desmonta su falla y pospone la cremà hasta el sábado por la ola de calor

Castalla y Veolia culminan la transformación integral de la red de agua tras una inversión de 790.000 euros

Castalla y Veolia culminan la transformación integral de la red de agua tras una inversión de 790.000 euros

Última tecnología para blindar la Font Roja frente a incendios forestales

Última tecnología para blindar la Font Roja frente a incendios forestales

La poza helada de Alicante que parece sacada de un documental: agua turquesa, cascada y sombra natural

Tracking Pixel Contents