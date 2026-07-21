Fiestas
Onil desmonta su falla y pospone la cremà hasta el sábado por la ola de calor
Las altas temperaturas obligan a aplazar la cremà prevista para el pasado domingo, lo que ha conllevado la retirada del monumento
La cremà de la Falla de Sant Jaume de Onil se pospone seis días por la ola de calor. El pasado domingo tenía que haber ardido el monumento de estas fiestas, pero las altísimas temperaturas que viene sufriendo la provincia han llevado a posponerla por razones de seguridad, debido al riesgo extremo de incendios forestales.
Así, este lunes el monumento fue desmontado, con la previsión, siempre que se cumplan los pronósticos meteorológicos, de que el sábado se vuelva a montar y quemar, según ha explicado el artista José Luis Sanchis, de Artdefoc, autor de la obra.
Sanchis ha explicado que el viernes se reunirán con el Ayuntamiento para concretarlo, una vez se tenga una previsión más detallada del tiempo del sábado, aunque ya han pedido los permisos para el corte de la calle y contar con la presencia de los bomberos, con la idea de que la cremà se celebre el sábado.
Mientras, el monumento se ha trasladado a un solar cercano, a la espera que esta ola de calor interminable remita y permita completar las Fiestas de Sant Jaume de Onil.
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