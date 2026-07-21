Última tecnología para blindar la Font Roja frente a incendios forestales

Última tecnología para prevenir incendios en la Font Roja de Alcoy. Una empresa ha desplegado sensores en el parque natural para recoger datos y procesarlos para conocer mejor la situación del bosque y adoptar medidas que permitan evitar o minimizar un posible fuego. Todo dentro del Sandbox Urbano que ha convertido Alcoy en un banco de pruebas para empresas y universidades para testar sus innovaciones en un entorno controlado.

Con esta actuación el Ayuntamiento y la mercantil Loriot Verso transforman los datos de la Font Roja en "decisiones inteligentes y concienciación ciudadana frente al riesgo de incendios", según han explicado este martes desde el Consistorio. Y es que la tecnología desarrollada procesa información in situ y en tiempo real para ofrecer una evaluación del riesgo de incendio de forma hiperlocal.

Los sensores aportan información sobre temperatura, humedad, viento y precipitaciones de diferentes zonas del parque que se transforma en un indicador internacional que mide la inflamabilidad del material vegetal seco

El proyecto de esta empresa en colaboración con el Ayuntamiento y la mercantil Setra en el marco del Sandbox Urbano va más allá de la sensorización: procesa variables ambientales clave para el trabajo de los guardabosques y conecta a los visitantes en tiempo real mediante tótems interactivos.

Así, a través de un código QR y paneles físicos," la tecnología IoT se vuelve transparente, permitiendo que la ciudadanía entienda y colabore con las medidas de prevención en el parque natural".

El Ayuntamiento y Loriot han presentado un innovador sistema de prevención de incendios forestales en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja. El valor diferencial de esta iniciativa no radica únicamente en el despliegue de sensores en el bosque, sino en el análisis avanzado de esos datos para la toma de decisiones internas y en su uso para concienciar directamente a la ciudadanía.

Variables que registran los sensores instalados en la Font Roja / INFORMACIÓN

El proyecto utiliza la tecnología IoT (el denominado "internet de las cosas") como un medio, y no como un fin. El objetivo principal es "transformar las variables ambientales del parque en herramientas operativas para los gestores forestales y en información accesible para los visitantes".

Variables

A través de la infraestructura LoRaWAN de Alcoy, se transportan variables como temperatura, humedad, viento y precipitaciones directamente a la plataforma de Loriot. En ella se calcula automáticamente un indicador internacional que mide la inflamabilidad del material vegetal seco.

Disponer de información más precisa y actualizada puede ayudarnos a reforzar la prevención, mejorar la coordinación y adoptar decisiones con mayor rapidez y con datos objetivos Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Este análisis continuo ayuda a los guardabosques y equipos de emergencia a anticiparse al peligro, conociendo con gran precisión qué zonas del parque presentan mayor riesgo de ignición antes de que se produzca una chispa.

Métricas verificables y no estimaciones

La herramienta optimiza los recursos al fundamentar las medidas preventivas y los despliegues de vigilancia en métricas verificables y no en estimaciones. Asimismo, al crear un canal de información objetivo entre los servicios municipales y los responsables forestales, se garantiza una coordinación eficiente y se facilita la comunicación entre todos los actores implicados.

Además, la gran innovación social de este proyecto es que los datos no solo se quedan en una oficina técnica. El proyecto busca involucrar activamente a toda persona que disfrute de la montaña a través de dos herramientas clave.

Demostración del sistema desarrollado en Alcoy / INFORMACIÓN

Por un lado, se ha instalado en el entorno de la Font Roja un tótem informativo de madera, diseñado para mimetizarse estéticamente con el paisaje, que traduce las métricas complejas en un sistema visual de alertas de riesgo perfectamente comprensible para todos los públicos.

Código QR

Por otro lado, los visitantes pueden escanear un código QR en este mismo soporte con sus smartphones para acceder a un panel digital interactivo. Desde esta interfaz, los usuarios tienen la posibilidad de comprobar en tiempo real las condiciones exactas del suelo que están pisando, aprender a actuar de forma responsable en situaciones de alto peligro de incendio y conectar directamente con los servicios de emergencia si fuese necesario.

Esta transparencia democratiza la prevención. Al comprender de primera mano el estado real de sequedad de la montaña, los ciudadanos empatizan y asimilan mejor las recomendaciones, restricciones temporales o normativas de seguridad, evitando la aplicación de criterios uniformes y promoviendo una responsabilidad compartida.

Hemos conseguido diseñar un modelo escalable y adaptable, listo para ser replicado en otros espacios forestales del mundo Robin Wulfes — Responsable del proyecto de Loriot Verso

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha destacado que “este proyecto refleja perfectamente la finalidad con la que nació el Sandbox Urbano: facilitar que empresas innovadoras puedan probar sus soluciones en condiciones reales y que esa experimentación se traduzca en beneficios concretos para la ciudad y para la ciudadanía”.

Francés ha señalado que “Alcoy cuenta con un entorno natural de enorme valor que debemos proteger, especialmente ante el incremento de los episodios de calor extremo y sequía asociados al cambio climático. Disponer de información más precisa y actualizada puede ayudarnos a reforzar la prevención, mejorar la coordinación y adoptar decisiones con mayor rapidez y con datos objetivos”.

Espacio atractivo

El alcalde ha subrayado asimismo la proyección exterior de esta iniciativa, que es uno de los dos proyectos de carácter internacional con los que cuenta actualmente el Sandbox Urbano de Alcoy. En este sentido, Francés ha remarcado que “la participación de una empresa como Loriot demuestra que Alcoy se ha convertido en un espacio atractivo para validar tecnología y desarrollar soluciones que posteriormente pueden aplicarse en otros municipios y territorios”.

Un momento de la presentación del proyecto / INFORMACIÓN

Robin Wulfes, responsable del proyecto de Loriot, ha explicado que "la sensorización es solo el primer paso. El verdadero éxito de Loriot Verso en este proyecto es la capacidad de transformar el dato ambiental crudo en información útil. Útil para que la administración y los guardabosques tomen decisiones fundamentadas, y útil para que el ciudadano se convierta en un agente activo de la protección del parque. Hemos conseguido diseñar un modelo escalable y adaptable, listo para ser replicado en otros espacios forestales del mundo".

Wulfes ha valorado igualmente la colaboración con el Ayuntamiento a través del Sandbox Urbano, que “ha permitido desarrollar y validar la solución en un entorno real, con unas necesidades concretas y en contacto directo con los usuarios finales”.

En este sentido, ha destacado que el sistema ha sido diseñado como “un modelo escalable y adaptable, con capacidad para ser replicado en otros municipios y espacios forestales”.

La iniciativa cuenta con un presupuesto estimado de 16.800 euros, financiado por Loriot, y no supone ningún coste para el Ayuntamiento de Alcoy.

Juani Ruz

El periodo de experimentación dentro del Sandbox Urbano tendrá una duración máxima de un año y medio. Durante este tiempo, además del impacto inmediato en la prevención, se generará una valiosa base de datos ambientales históricos que permitirá, en el futuro, refinar los modelos predictivos mediante herramientas de inteligencia artificial.

El Sandbox Urbano de Alcoy

El Sandbox Urbano de Alcoy cuenta con 21 empresas, universidades, centros tecnológicos e instituciones adheridas a su convenio marco y con 14 proyectos que se encuentran en ejecución o que ya han completado sus pruebas. Las iniciativas desarrolladas abarcan ámbitos como la IA, la movilidad inteligente, la sostenibilidad, la digitalización, la tecnología blockchain, la gestión del agua o la prevención de emergencias.

Con este nuevo proyecto, Alcoy avanza en la aplicación de la tecnología a la protección de su patrimonio natural y consolida el Sandbox Urbano como un ecosistema de colaboración público-privada capaz de atraer iniciativas nacionales e internacionales, facilitar la experimentación en condiciones reales y generar soluciones innovadoras ante los principales retos urbanos y ambientales.

Loriot

Loriot es una empresa tecnológica global especializada en infraestructuras y soluciones para el internet de las cosas. Fundada en Suiza en 2015, desarrolla software para la creación, gestión y escalabilidad de redes IoT de largo alcance basadas en tecnologías como LoRaWAN y mioty.

La compañía proporciona una plataforma segura y fiable que permite integrar sensores, gestionar redes de comunicaciones y desarrollar aplicaciones IoT en ámbitos como las ciudades inteligentes, los servicios públicos, la industria o la gestión ambiental, según ha explicado el Consistorio. Loriot opera en más de 150 países y cuenta con oficinas en Zúrich, Valencia y Budapest.