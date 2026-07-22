Seguridad
Alcoy lleva a cabo una fuerte inversión para mejorar el sistema de comunicación de la Policía Local
El Ayuntamiento renueva sus equipos de radiocomunicación con 83 nuevos terminales TETRA para mejorar la coordinación policial dentro de la red de la Generalitat y la atención a la ciudadanía con un gasto de más de 100.000 euros
La Policía Local de Alcoy blinda sus comunicaciones. El Ayuntamiento formalizó el pasado 17 de julio la recepción del nuevo suministro para el cuerpo de seguridad. Se trata de la adquisición en régimen de arrendamiento de terminales de radio TETRA y servicios asociados de la Red COMDES de la Generalitat Valenciana.
Los nuevos equipos se integran en esta red, la infraestructura de telecomunicaciones que ofrece la Generalitat destinada a garantizar las comunicaciones seguras y priorizadas de los servicios de emergencia y seguridad pública. La adjudicación del contrato ha contado con un presupuesto total de 100.146,32 euros, con el impuesto sobre el valor añadido incluido.
El nuevo equipamiento tecnológico está compuesto por 76 kits de terminal de radio portátil, que son para los agentes. A esto se suman 4 kits de terminal de radio móvil, que son emisores para los vehículos, y 3 kits de terminal de radio fija, que son bases para la central de comunicaciones.
Todo el cableado y el equipamiento ha quedado debidamente instalado en las dependencias de la Policía Local ubicadas en la calle de la Casa Blanca. Tras la inspección por parte del intendente jefe, la interventora, el representante de la empresa y el concejal del área, se dio conformidad al constatar que todos los elementos son nuevos y cumplen con las especificaciones requeridas.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Raül Llopis, ha destacado que "esta inversión nos permite dar un paso adelante en la protección de nuestra ciudad, apostando por la eficiencia y la tranquilidad de nuestros vecinos".
Y ha añadido que "continuamos trabajando para dotar de las mejores capacidades a nuestros servicios públicos, porque una respuesta coordinada es fundamental para el bienestar de toda la ciudadanía de Alcoy".
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