Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso nivel rojo calorCierres Alicante meteorologíaMunicipios alerta máximaPateras en AlicanteNueva ley antitabacoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Seguridad

Alcoy lleva a cabo una fuerte inversión para mejorar el sistema de comunicación de la Policía Local

El Ayuntamiento renueva sus equipos de radiocomunicación con 83 nuevos terminales TETRA para mejorar la coordinación policial dentro de la red de la Generalitat y la atención a la ciudadanía con un gasto de más de 100.000 euros

Los nuevos terminales con los que cuenta la Policía Local de Alcoy

Los nuevos terminales con los que cuenta la Policía Local de Alcoy / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jose A. Rico

Jose A. Rico

Alcoy

La Policía Local de Alcoy blinda sus comunicaciones. El Ayuntamiento formalizó el pasado 17 de julio la recepción del nuevo suministro para el cuerpo de seguridad. Se trata de la adquisición en régimen de arrendamiento de terminales de radio TETRA y servicios asociados de la Red COMDES de la Generalitat Valenciana.

Los nuevos equipos se integran en esta red, la infraestructura de telecomunicaciones que ofrece la Generalitat destinada a garantizar las comunicaciones seguras y priorizadas de los servicios de emergencia y seguridad pública. La adjudicación del contrato ha contado con un presupuesto total de 100.146,32 euros, con el impuesto sobre el valor añadido incluido.

El nuevo equipamiento tecnológico está compuesto por 76 kits de terminal de radio portátil, que son para los agentes. A esto se suman 4 kits de terminal de radio móvil, que son emisores para los vehículos, y 3 kits de terminal de radio fija, que son bases para la central de comunicaciones.

Uno de los nuevos terminales en un vehículo de la Policía Local

Uno de los nuevos terminales en un vehículo de la Policía Local / INFORMACIÓN

Todo el cableado y el equipamiento ha quedado debidamente instalado en las dependencias de la Policía Local ubicadas en la calle de la Casa Blanca. Tras la inspección por parte del intendente jefe, la interventora, el representante de la empresa y el concejal del área, se dio conformidad al constatar que todos los elementos son nuevos y cumplen con las especificaciones requeridas.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Raül Llopis, ha destacado que "esta inversión nos permite dar un paso adelante en la protección de nuestra ciudad, apostando por la eficiencia y la tranquilidad de nuestros vecinos".

Noticias relacionadas y más

Y ha añadido que "continuamos trabajando para dotar de las mejores capacidades a nuestros servicios públicos, porque una respuesta coordinada es fundamental para el bienestar de toda la ciudadanía de Alcoy".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ola de calor deja un reventón térmico en Elda y Petrer y una fuerte tormenta en Banyeres
  2. Máximas de casi 44 grados y una sensación térmica de 51 grados: la cuarta ola de calor asfixia Alicante
  3. Un infierno de madrugada en Alicante: un reventón seco dispara la temperatura por encima de los 38 grados a las 5 de la mañana
  4. Aviso amarillo no solo por calor: riesgo de tormentas y fuertes rachas de viento en el interior de Alicante
  5. Alicante empalma olas de calor sin respiro: el martes llega otro episodio tras rebasar el lunes los 40 grados y alcanzar los 53 de sensación
  6. Toni Francés no repetirá al frente del PSOE tras 16 años como alcalde de Alcoy y deja paso a Lorena Zamorano
  7. La ola de calor que no cesa: la Aemet mantiene la alerta amarilla para el fin de semana en Alicante tras alcanzar los 42,6 de máxima
  8. La poza helada de Alicante que parece sacada de un documental: agua turquesa, cascada y sombra natural

Toni Francés, alcalde de Alcoy: "He entendido que había posibilidades de obtener un mejor resultado electoral con Lorena Zamorano que conmigo"

Toni Francés, alcalde de Alcoy: "He entendido que había posibilidades de obtener un mejor resultado electoral con Lorena Zamorano que conmigo"

Alcoy lleva a cabo una fuerte inversión para mejorar el sistema de comunicación de la Policía Local

Alcoy lleva a cabo una fuerte inversión para mejorar el sistema de comunicación de la Policía Local

Alcoy se moviliza contra el intento del PP de retirar el nombre de Isabel-Clara Simó de un IES de Valencia

Alcoy se moviliza contra el intento del PP de retirar el nombre de Isabel-Clara Simó de un IES de Valencia

La ola de calor deja un reventón térmico en Elda y Petrer y una fuerte tormenta en Banyeres

La ola de calor deja un reventón térmico en Elda y Petrer y una fuerte tormenta en Banyeres

La votación popular promovida por el PP de l'Alcúdia de Crespins para cambiar el nombre del IES Isabel-Clara Simó acaba en la Agencia de Protección de Datos

La votación popular promovida por el PP de l'Alcúdia de Crespins para cambiar el nombre del IES Isabel-Clara Simó acaba en la Agencia de Protección de Datos

El PP de l'Alcúdia de Crespins: "Isabel-Clara Simó no representa a nuestro pueblo ni tiene méritos para que el IES lleve su nombre"

El PP de l'Alcúdia de Crespins: "Isabel-Clara Simó no representa a nuestro pueblo ni tiene méritos para que el IES lleve su nombre"

El aire polar dará un respiro a la Comunitat Valenciana, pero Alicante seguirá con noches de hasta 25 grados

El aire polar dará un respiro a la Comunitat Valenciana, pero Alicante seguirá con noches de hasta 25 grados

Estos son los municipios de Alicante en aviso rojo y naranja por la ola de calor

Estos son los municipios de Alicante en aviso rojo y naranja por la ola de calor
Tracking Pixel Contents