La Aemet amplía los avisos para este jueves: eleva a naranja el de tormentas en la costa de Alicante y activa el amarillo por temporal marítimo

Todo tipo de avisos meteorológicos para este jueves 23 de julio en la provincia de Alicante que se presenta muy complicado. Al aviso rojo y naranja por calor se suma el amarillo por temporal marítimo en toda la costa. Y la alerta por tormentas se eleva además de amarillo a naranja en el litoral por el riesgo de reventones térmicos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral alicantino de 17:00 a 21:00 horas, por vientos de 50 a 60 km/h. Además, ha elevado en la costa a naranja el de tormentas que pueden venir acompañadas de fuertes rachas de viento de hasta 160 km/h y granizo, y que abarca de 16:00 a 21:00 horas, mientras que mantiene el amarillo en el interior en el mismo horario.

Del mismo modo el litoral sur, que abarca las comarcas de la Vega Baja, el Baix Vinalopó y parte de l'Alacantí, la Marina Baixa y el Medio Vinalopó, desde l'Alfàs del Pi hasta Pilar de la Horadada, está en aviso rojo por altas temperaturas, que pueden alcanzar los 45 grados en el interior de la Vega Baja. Esta alerta, la máxima por calor y primera del verano en Alicante, está vigente de 12:00 a 20:00 horas, y en el resto de la provincia naranja.

Esta situación ha llevado a los ayuntamientos a la suspensión de actividades, cierre de parques e incluso en los casos de Alicante y Orihuela a la clausura de las playas para el baño esta tarde.

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