La cultura se une para defender el nombre del IES Isabel-Clara Simó que el PP quiere retirar en Valencia

Más de 40 escritores de Alicante y Valencia se movilizan contra el intento de retirar del nombre de Isabel-Clara Simó (Alcoy, 1943-Barcelona, 2020) del IES de l'Alcudia de Crespins, una medida impulsada por el PP de esta localidad valenciana de La Costera.

Así, los autores han firmado un manifiesto para defender esta denominación así como el legado de la escritora alcoyana. A esto se une que Compromís ha anunciado una moción que se llevará al pleno de Alcoy para expresar su rechazo a esta medida, que los populares de esta localidad justifican en que "no representa a nuestro pueblo ni tiene méritos para que el IES lleve su nombre".

Los firmantes afirman que defender el nombre del Instituto Isabel-Clara Simó es "defender la cultura, la educación, la lengua y la memoria de una autora que dedicó su vida a las palabras, a la transmisión del conocimiento y a nuestro territorio"

El manifiesto explica que "ante las intenciones del Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins de cambiar el nombre del Instituto Isabel-Clara Simó, las escritoras y los escritores abajo firmantes, de las comarcas de l’Alcoià-El Comtat y de La Costera-El Canal -territorios donde nació la autora y donde está ubicado el centro-, manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta de sustituir la denominación del instituto, un centro educativo que lleva con orgullo desde 2020 el nombre de una de las autoras más relevantes de la literatura y del pensamiento contemporáneo valenciano, como es Isabel-Clara Simó".

Referente

Así, "consideramos que el nombre de un instituto es una declaración de principios, un referente para los jóvenes y las generaciones futuras y un reconocimiento a los valores que la sociedad decide preservar y transmitir. Mantener el nombre de Isabel-Clara Simó es mantener vivo el compromiso con la cultura, la lengua, el feminismo, la educación, la igualdad, las letras y el pensamiento libre que siempre defendió la autora".

"Sostenemos que la trayectoria de la alcoyana constituye motivo suficiente para que el centro lleve su nombre. A lo largo de su carrera, Isabel-Clara Simó se dedicó a la docencia como profesora de instituto, dirigió la revista "Canigó", publicó más de 70 libros de todos los géneros y registros y escribió más de 1.000 artículos en prensa".

Juani Ruz

"Especialmente, queremos destacar que hizo leer por primera vez en nuestra lengua a muchísimas generaciones de valencianos, dado que sus obras se encuentran entre los libros más trabajados en los institutos", apuntan los escritores firmantes del manifiesto.

"Calidad y valía"

"Afirmamos que el nombre de Isabel-Clara Simó es sinónimo de calidad y valía, como demuestran los reconocimientos que recibió a lo largo de su trayectoria. Entre otros, el Premio Sant Jordi de Novela (1993), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña (1999), la Medalla de Oro y el título de Hija Predilecta de Alcoy (2013), la Medalla de Honor de la Xarxa Vives d’Universitats (2016), el Premio de Honor de las Letras Catalanas (2017) y el Premio Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana (2020)".

"Así lo demuestran también los espacios públicos y las calles que llevan su nombre en ciudades como Alcoy, Barcelona, Castelló, Crevillent, Onda, Figueres o Vila-real".

Merecimiento

"Opinamos que cambiar ahora esta denominación -que se hizo efectiva en 2020 mediante el Decreto 164/2020, de 30 de octubre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, a instancia del Consejo Escolar Municipal de l’Alcúdia de Crespins, en la sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2020, y de acuerdo con el Consejo Escolar del centro, reunido el 22 de enero de 2020- significa borrar un reconocimiento plenamente merecido, después de años en los que el centro ha construido su identidad bajo esta denominación".

Reclaman al Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins que reconsidere la medida y no retire el nombre de la escritora alcoyana

Por ello, "declaramos que cambiar el nombre del centro también implica transmitir un mensaje preocupante a la ciudadanía: que los homenajes a las personas que han enriquecido nuestro patrimonio cultural pueden ser cuestionados sin que existan razones objetivas que lo justifiquen".

"No se trata de oponer un nombre a otro, sino de preservar un legado que ya forma parte de la historia del centro y de nuestras comarcas. Defendemos el nombre del Instituto Isabel-Clara Simó porque defenderlo es defender la cultura, la educación, la lengua y la memoria de una autora que dedicó su vida a las palabras, a la transmisión del conocimiento y a nuestro territorio".

Así, "queremos que el nombre de Isabel-Clara Simó continúe siendo un referente para las generaciones presentes y futuras. Por todo ello, pedimos al Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins que reconsidere su decisión y no siga adelante con esta iniciativa de cambio de nombre".

Firmantes

El manifiesto está firmado por los siguientes escritores de Alicante y Valencia.

Carles Cortés

Mercè Climent

Silvestre Vilaplana

Natàlia Gisbert

Francesc Gisbert

Ester Vizcarra

Jordi Tormo

Éncar Reig

Ismael J. Sempere

Marisa Abad

Joan Tomàs

Miquel Cruz

Francesc Pou

Lliris Picó

Juli Capilla

David Peidro

Andreu Bernabeu

Diana Sanus

Paco Esteve

Jordi Botella

Laura Gisbert

Toni Roderic

Joan Francesc Peris

Manel Rodríguez-Castelló

Jordi Raül Verdú

Vicent Luna

Feliu Ventura

Pura Peris

Imma López-Pavia

Leticia García

José Ramón Cerdà

Josep Maria Balbastre

Elies Barberà

Alfred Miquel Pastor

Vicent Soriano

Josep Daniel Climent

Paco Belda

Miquel Mollà

Maria Josep Juan

Josep Manel Vidal

Josep V. Martínez

Francesc Collado

Francesc Xavier Ferrero

Isabel Ibañez

Ariadna Garrido

Begoña Chorques

Xavier Aliag