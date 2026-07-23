Diez conductores superan la tasas permitida en quince controles de alcohol y drogas desplegados por la Policía Local de Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy ha participado en la campaña nacional sobre el consumo de alcohol y otras drogas en la conducción impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Durante la semana del 13 al 19 de julio de 2026, la Policía Local llevó a cabo los servicios de vigilancia en los diferentes turnos, ampliando la presencia policial durante los fines de semana.

A lo largo de estos días se establecieron un total de quince controles por los que pasaron numerosas personas conductoras. El resultado de estas acciones fue que en 10 pruebas los conductores superaron las tasas permitidas. Además, en dichas inspecciones se instruyeron dos atestados por carecer de permiso de conducción y uno más por conducir tras la pérdida total de puntos.

Esta iniciativa conjunta tiene como objetivo reducir la siniestralidad vial y avanzar en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, la cual promueve una política de tolerancia cero frente a los comportamientos de riesgo.

El concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha recordado los beneficios de esta medida para la ciudadanía: "Valoramos el esfuerzo realizado para garantizar una movilidad segura en nuestras calles, recordando que la única tasa segura de alcohol al volante es del 0,0 %, y esperamos que esta acción conjunta ayude a salvar vidas y a concienciar a la población sobre los riesgos de conducir bajo la influencia de sustancias psicoactivas".