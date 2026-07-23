La Generalitat deja fuera del presupuesto el nuevo consultorio de la Zona Alta de Alcoy

Compromís denuncia que el nuevo presupuesto de la Generalitat "se olvida" del consultorio médico de la Zona Alta. La formación proponía que el gobierno autonómico destinara 200.000 euros para la adecuación y reforma de los nuevos locales. Pero la petición no ha sido atendida.

Esta semana se han aprobado en las Cortes los presupuestos de la Generalitat y desde Compromís denuncian que "las nuevas cuentas dejan fuera una actuación fundamental para la ciudad: la puesta en marcha del nuevo consultorio de la Zona Alta".

El vicealcalde de Alcoy y líder de la formación en la ciudad, Àlex Cerradelo, lamenta que “el gobierno valenciano ha rechazado una enmienda presentada por Compromís que contemplaba una partida de 200.000 euros destinados a la reforma y adecuación de los locales que tienen que acoger este nuevo servicio”.

"La propuesta pedía la implicación del gobierno autonómico, competente en materia de sanidad, y llegaba después de que el gobierno municipal de Alcoy haya hecho posible la compra de los nuevos locales para el centro de salud auxiliar", ha recordado la formación valencianista.

La Generalitat vuelve a dar la espalda a Alcoy en una cuestión tan sensible como es la atención sanitaria Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy y líder de Compromís

Por eso, Cerradelo ha criticado que “la Generalitat vuelve a dar la espalda a Alcoy en una cuestión tan sensible como es la atención sanitaria. Mientras desde Compromís hemos hecho nuestro trabajo y ya tenemos nuevos locales para el consultorio, el PP vota en contra de una propuesta que buscaba garantizar un servicio tan necesario para los vecinos y vecinas de la Zona Alta”.

De hecho, el vicealcalde recuerda que el cambio de ubicación de este consultorio "es una demanda de los vecinos que Compromís exigió que se incluyera en el pacto de gobierno municipal, el Pacto del Parterre. Por eso, hace unos meses se adquirieron dos locales contiguos ubicados en las calles El Camí y Doctor Guerau por un valor total próximo a los 187.000 €, en una zona del barrio mucho más accesible y mejor comunicada", han apuntado desde la formación valencianista.

Ante el abandono por parte de la Generalitat, desde el Ayuntamiento invertiremos recursos propios en este espacio para continuar dando pasos adelante Carles Sansalvador — Concejal de Salud Pública de Alcoy y edil de Compromís

A pesar de la negativa del PP a incorporar esta partida en el presupuesto autonómico, Carles Sansalvador, concejal de Salud Pública y también de Compromís, ha asegurado que desde el Ayuntamiento continuarán avanzando para que el proyecto no quede paralizado. Es por eso que ha afirmado que “ante el abandono por parte de la Generalitat, desde el Ayuntamiento invertiremos recursos propios en este espacio para continuar dando pasos adelante. No renunciaremos a un servicio que es una necesidad para el barrio”.

Finalmente, desde Compromís han reiterado su apuesta por una sanidad pública de calidad y afirman que continuarán “exigiendo a la Generalitat que asuma sus responsabilidades y dote presupuestariamente a las infraestructuras sanitarias que corresponden a Alcoy”.