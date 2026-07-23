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El calor abrasa Alicante: la máxima supera los 45 grados en Villena y se alcanzan los 58 de sensación térmica en la Marina Alta y la Vega Baja

Los valores más altos se han registrado en el interior, pero la humedad ha hecho que el bochorno en la costa haya sido muy acusado en una jornada con aviso rojo por las altas temperaturas en la que Alicante ha cerrado al baño sus playas por la tarde por el riesgo de fuertes vientos

Bandera roja en la playa de San Juan en Alicante: los socorristas obligan a los bañistas a salir del agua por la alerta de viento

Bandera roja en la playa de San Juan en Alicante: los socorristas obligan a los bañistas a salir del agua por la alerta de viento

Bandera roja en la playa de San Juan en Alicante: los socorristas obligan a los bañistas a salir del agua por la alerta de viento / Pilar Cortés

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Jose A. Rico

Jose A. Rico

El quinto episodio de altas temperaturas que vive Alicante está abrasando este jueves la provincia, cuyo litoral sur está bajo aviso rojo por calor. hasta las 18:00 horas unas 90 de las 280 estaciones de Avamet había alcanzado o superado los 40 grados de máxima, y la sensación térmica en una veintena de puntos de la provincia había llegado sobre las 16:00 horas a estar entre los 50 y 58 grados por la alta humedad.

Así, la máxima se ha registrado en Villena con 45,1 grados, seguida de Orihuela con 44,9, l'Alqueria d'Asnar con 43,3, Muro y Cañada con 43,2, y Salinas, Xixona (La sarga) y Banyeres con 43,1 grados.

La ola de calor aprieta en Alicante: vecinos y turistas se bañan en las fuentes

La ola de calor aprieta en Alicante: vecinos y turistas se bañan en las fuentes

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La ola de calor aprieta en Alicante: vecinos y turistas se bañan en las fuentes / Alex Domínguez

Tambén han destacado Gaianes, Onil y Beneixama con 42,9 grados, Cocentaina, l'Orxa y Pinoso con 42,8, Alcoy con 42,5, Benilloba y Benillup con 42,1, Alcosser con 42, y Beniarrés, Planes y Castalla con 41,9. Valores así muy altos en el interior, donde el aviso es naranja por altas temperaturas.

Algunos termómetros urbanos de Alcoy llegan a marcar 46 grados

Algunos termómetros urbanos de Alcoy llegan a marcar 46 grados

Juani Ruz

Pero es que la alta humedad ha hecho que en otros puntos se alcancen o superen en algún momento los 50 grados de sensación térmica, destacando los 58 grados de El Verger (39 grados y 59 % de humedad) y Orihuela (40,4 grados y 53 % de humedad), llegando Pedreguer también a 56 grados de sensación térmica.

Las altas temperaturas en Alcoy

Las altas temperaturas en Alcoy

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Las altas temperaturas en Alcoy / Juani Ruz

Además, en esta jornada hay aviso naranja en el litoral por tormentas entre las 16:00 y las 21:00 horas, por el riesgo de reventones térmicos, y el amarillo en el interior. Y también hay aviso amarillo en la costa por temporal marítimo de 17:00 a 21:00 horas. Así, ciudades como Alicante y Orihuela han izado a las 17:00 la bandera roja y prohibido el baño por el riesgo de fuertes rachas de viento.

Precaución

Desde el Laboratorio de Climatología de la UA han pedido "precaución y sentido común porque el día de hoy será muy adverso". Y ya por la tarde han explicado a través de redes sociales que este jueves "probablemente está siendo el día más duro de lo que llevamos de año en lo que respecta al calor. Quizás estéis asfixiados y al mirar un termómetro os habéis sorprendido al ver que la temperatura no supera los 40 ºC, pero hoy estamos teniendo valores de más de 30-35 ºC con una humedad muy elevada en zonas del prelitoral y litoral, lo que dispara la sensación de bochorno".

Así, teniendo en cuenta la humedad, en puntos del litoral y prelitoral se ha superado la sensación térmica registrada en el interior. "Es un ambiente más típico de latitudes tropicales que de las nuestras, pero hay que tener en cuenta que las aguas del Mediterráneo rozan un nuevo verano más los 30 ºC, a lo que hay que sumar una masa de aire muy cálida", han señalado.

Ardillas acaloradas en el parque de Cervantes de Alcoy

Ardillas acaloradas en el parque de Cervantes de Alcoy

Ardillas acaloradas en el parque de Cervantes de Alcoy / Juani Ruz

Por otra parte las mínimas también han vuelto a destacar por ser elevadísimas, siendo en la Font Roja de Alcoy el valor más alto con 29,9 grados durante la noche, seguida de Benidorm con 28,4, Teulada-Moraira con 27,9, Benissa con 27,7, Alicante con 27,6, Torrevieja con 27,4, Xàbia y Pilar de la Horadada con 27,3, Santa Pola con 27,2 y Dénia con 27,1.

Bandera roja y petición a los bañistas para que salgan del agua y retiren sombrillas en el Postiguet

Bandera roja y petición a los bañistas para que salgan del agua y retiren sombrillas en el Postiguet

Bandera roja y petición a los bañistas para que salgan del agua y retiren sombrillas en el Postiguet / Alex Domínguez

Bandera roja en el Postiguet

Efectivos de Protección Civil, socorristas y agentes de la Policía Local comenzaron a pedir a los bañistas en la Playa del Postiguet en Alicante que salieran del agua a las cinco de la tarde, momento en que se izó la bandera roja y al tiempo que pide la retirada de sombrillas y otros elementos móviles que se puedan ver afectados por el viento. 

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