El Centro de Educación Especial Tomàs Llàcer de Alcoy reclama más personal y espacios para el próximo curso

El Centro de Educación Especial (CEE) Tomàs Llàcer pide más personal y espacios a la Conselleria de Educación para el próximo curso. El Ayuntamiento de Alcoy ha anunciado que trasladará a la Conselleria de Educación la necesidad de dar una respuesta urgente a las demandas planteadas por el centro, después de la reunión mantenida con el equipo directivo del centro para conocer de primera mano la situación con la que afrontará el curso 2026-2027.

Durante el encuentro, la dirección del centro expuso la preocupación existente por la insuficiencia de personal y la falta de espacios, una situación que se ha agravado por el incremento de la matrícula.

Entre las principales necesidades trasladadas figuran la incorporación del educador o educadora pendiente desde hace meses, la autorización de una undécima unidad educativa y el refuerzo de la plantilla de profesionales especializados para atender adecuadamente al alumnado con necesidades educativas especiales, según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

El CEE Tomàs Llàcer desempeña una labor imprescindible y no puede seguir afrontando el crecimiento de alumnado con recursos insuficientes Alberto Belda — Concejal de Educación de Alcoy

El equipo directivo también explicó que la saturación del centro ha obligado a convertir la biblioteca y el aula de música en aulas ordinarias, reduciendo espacios educativos esenciales. Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en una solución estructural que permita adaptar las instalaciones a la realidad actual y a las necesidades futuras tanto de Alcoy como de su área de influencia.

El concejal de Educación, Alberto Belda, ha señalado que “el CEE Tomàs Llàcer desempeña una labor imprescindible y no puede seguir afrontando el crecimiento de alumnado con recursos insuficientes. La Generalitat debe actuar con la máxima celeridad para dotar al centro del personal y de los medios que necesita”.

Belda añade que “hablamos de un alumnado que requiere una atención altamente especializada y que merece disponer de todas las garantías para desarrollar su proceso educativo. No podemos normalizar que un centro de referencia tenga que renunciar a espacios educativos o esperar durante meses la incorporación de profesionales imprescindible. Invertir en educación especial no es una opción, sino una obligación de las administraciones competentes”.

El edil subraya que el Ayuntamiento estará siempre al lado de la comunidad educativa del Tomàs Llàcer y defenderá ante la conselleria todas aquellas actuaciones que sean necesarias para que el centro pueda prestar el servicio que sus alumnos y alumnas merecen.

Además del Ayuntamiento de Alcoy, el Consell Escolar Municipal también trasladará las reivindicaciones del CEE Tomàs Llàcer a la Conselleria de Educación, tal y como aprobó la semana pasada por unanimidad, con el objetivo de dar apoyo al centro.

Moción del PSOE

Así, el PSOE ha reclamado más personal, nuevos espacios y una planificación urgente "para que el alumnado con necesidades educativas especiales reciba la atención que merece".

La secretaria general del PSPV-PSOE de Alcoy, Lorena Zamorano, ha estado presente en la reunión con ela dirección del centro, fruto de estos contactos, el Grupo Municipal Socialista presentará en el próximo pleno una moción para reclamar a Educación que dote el centro de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una educación de calidad al alumnado con necesidades educativas especiales.

El Consell tiene la obligación de garantizar los recursos necesarios porque reciben una educación inclusiva y de calidad Lorena Zamorano — Secretaria general del PSOE de Alcoy

La moción pide además revisar los criterios con que la conselleria dota de personal los Centros de Educación Especial, que continúan disponiendo de menos recursos que otros dispositivos educativos a pesar de atender el alumnado con las necesidades más complejas.

La secretaria general del PSPV-PSOE de Alcoy, Lorena Zamorano, ha lamentado que "estamos ante un nuevo ejemplo de la falta de sensibilidad del gobierno del PP con la educación pública. En pocos meses hemos visto la huelga educativa, los problemas con el aula del CEIP Lo Romeral y ahora las graves carencias que sufre un centro de referencia como Tomàs Llàcer. Son demasiadas decisiones equivocadas que acaban perjudicando los centros educativos de Alcoy y, sobre todo, el alumnado."

Zamorano ha señalado que "hablamos de los niños y niñas que más apoyo necesitan y que no pueden continuar siendo los grandes olvidados de las políticas educativas de la Generalitat. El Consell tiene la obligación de garantizar los recursos necesarios porque reciben una educación inclusiva y de calidad. Desde el PSPV-PSOE continuaremos junto a la comunidad educativa, defendiendo sus derechos y exigiendo las inversiones que Alcoy merece."