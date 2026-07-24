Una noche infernal para rematar un jueves abrasador en la provincia de Alicante: 30 grados de mínima en el interior

Noche infernal en la provincia de Alicante para rematar el abrasador jueves que dejó 58 grados de sensación térmica en la Vega Baja y la Marina Alta y una máxima de 45 en Villena y Orihuela. Varios puntos de la demarcación no han bajado en la madrugada del viernes de los 30 grados, lo que oficiosamente se denomina "noche infernal". Y en la mayoría de estaciones de Avamet se ha registrado noche ecuatorial o tórrida, sin bajar de los 25 grados.

Todo por la persistencia de una masa de aire sahariano muy caliente que mantiene desde hace días a la provincia bajo un sofocante calor y calima. Así, en Confrides, en plena sierra de Aitana, la mínima ha sido de 30,7 grados, seguida de Crevillent (Cim de la Vella) con 30,6 y Balones con 30,5.

Además, también han destacado La Torre de les Maçanes con 29,7, Benimassot y Relleu con 29,6, Banyeres de Mariola con 29,5, Xixona (La Carrasqueta) con 29,3, Alcoy con 29,2 y Villena con 29,1. Es decir sobre todo zonas elevadas del interior donde la noche ha sido muy complicada.

De igual forma, en el litoral la alta humedad ha hecho que la noche también haya sido muy calurosa, por lo que la mayoría de la provincia ha vuelto a vivir una noche en la que ha sido muy complicado dormir sin ayuda del ventilador o el aire acondicionado.

Para este viernes el calor no se espera tan extremo como el jueves, aunque el sábado se espera un nuevo repunte, antes de una tregua que llegará el domingo y lunes. Después, es posible que llegue un nuevo episodio de altas temperaturas para rematar el tórrido mes de julio.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este viernes el aviso amarillo por calor en el litoral sur y el interior, por lo que abarca toda la provincia salvo El Comtat, la Marina Alta y el norte de la Marina Baixa. Y el sábado, jornada que volverá a ser complicada, la alerta es amarilla en todo el litoral, por lo que se salva l'Alcoià, El Alto Vinalopó y parte de l'Alacantí y el Medio Vinalopó.

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