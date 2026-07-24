Trabajadores y familiares de usuarios denuncian las carencias y falta de personal de una residencia de mayores de Alcoy

Falta de personal auxiliar a la residencia Mariola de Alcoy y deterioro de la atención a las personas mayores y dependientes. Trabajadores y familias han denunciado las carencias que sufre esta instalación de la Generalitat ubicada en el Preventori. Y los familiares llevarán al próximo pleno del Ayuntamiento una moción para pedir medidas, a través del respaldo de Guanyar.

"Las familias de las personas residentes a la residencia Mariola de Alcoy queremos manifestar nuestra profunda preocupación e indignación ante la situación que atraviesa el centro a causa de la grave falta de personal auxiliar, una circunstancia que la misma dirección de la residencia nos ha comunicado por escrito. Según se indica en esta comunicación, la carencia de personal está impidiendo que se puedan realizar adecuadamente algunas funciones esenciales para la atención, la dignidad y el bienestar de las personas residentes".

Los familiares recuerdan en un escrito que "estamos hablando de personas mayores y dependientes que necesitan curas diarias, atención personalizada, acompañamiento y unas condiciones de vida dignas. Consideramos inaceptable que nuestros padres, madres, yayos y yayas sean quienes sufran las consecuencias de una deficiente planificación de los recursos humanos y de la carencia de cobertura de plazas vacantes. Las personas residentes no son números ni estadísticas; son personas vulnerables con derechos que tienen que ser respetados y garantizados".

Trabajadoras y familiares de usuarios con representantes de Guanyar a las puertas de la residencia esta semana / Juani Ruz

"Por este motivo, exigimos a las administraciones competentes que adopten con carácter urgente las medidas necesarias para solucionar esta situación", como "actualizar y agilizar las bolsas de trabajo para cubrir de manera inmediata las vacantes existentes y las bajas laborales que se produzcan; estabilizar las plantillas de trabajadores y trabajadoras, dotando los centros de los recursos humanos necesarios para ofrecer una atención de calidad; evitar cualquier recorte en servicios y recursos esenciales que afectan directamente el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas residentes; garantizar el cumplimiento de las ratios de personal, porque las personas mayores reciben la atención que necesitan y merecen; priorizar la cura y la atención de la dependencia por encima de criterios económicos o presupuestarios; y reivindicar una valoración justa y adecuada del personal auxiliar, reconociendo la importancia fundamental de la tarea que desarrollan en la atención diaria de las personas mayores y dependientes".

Así, "exigimos unas condiciones laborales dignas y una mejora salarial que sea coherente con la responsabilidad, el esfuerzo físico y emocional, y la dedicación que estos profesionales ofrecen cada día a nuestros familiares. La dignificación de la profesión es imprescindible para garantizar la estabilidad de las plantillas, atraer nuevos profesionales y mejorar la calidad de la atención a los residentes. No queremos que esta situación se normalice ni que se continúe deteriorando la atención a nuestros familiares".

Entorno seguro y digno

Y agregan que "las familias tenemos derecho a confiar que nuestros seres queridos reciben las curas adecuadas en un entorno seguro y digno. Por eso hacemos un llamamiento al Consell, a las autoridades sanitarias y de servicios sociales, a los representantes políticos y a los medios de comunicación porque escuchen esta reivindicación y actúen de manera inmediata. Nuestros mayores merecen respeto, dignidad y una atención de calidad. No podemos permitir que la falta de personal ponga en riesgo su bienestar. Por la dignidad de las personas mayores y dependientes de la Residencia Mariola de Alcoy".

Trabajadores del centro han alertado que no se cubren vacantes ni vacaciones, por lo que si hay una plantilla de 26 personas, actualmente están trabajando con 16 empleados, por lo que no se cubren los mínimos de personal establecidos.

Apoyo de Guanyar

Desde Guanyar han expresado este viernes su apoyo firme a la moción que presentarán las familias y las trabajadoras auxiliares en el pleno de agosto, gracias a la plataforma ciudadana. La moción denuncia la grave falta de personal y el deterioro progresivo de las condiciones laborales en el centro.

Las familias quieren trasladar al Ayuntamiento su profunda preocupación por la carencia de personal que impide realizar con normalidad funciones esenciales para el bienestar de las personas residentes. Aun así, Guanyar quiere dejar claro que "las personas mayores están muy atendidas gracias al compromiso, el esfuerzo y la profesionalidad de las trabajadoras, que asumen una carga de trabajo desmesurada para garantizar que los residentes tengan cubiertas sus necesidades básicas".

Reclaman actualizar y agilizar las bolsas de trabajo, estabilizar las plantillas, evitar recortes, garantizar las ratios, priorizar la atención a criterios económicos y reconocer la tarea del personal auxiliar

La regidora Mari Carmen Paredes ha explicado que "esta situación es injusta e insostenible. Hace años que las trabajadoras auxiliares arrastran condiciones laborales nefastas, plantillas insuficientes y una presión constante que afecta su salud física y emocional. No se puede continuar dependiendo del sacrificio personal de las profesionales para mantener la calidad del servicio. La dignidad de las personas mayores y la dignificación del personal auxiliar tienen que ir de la mano".

La moción presentada por las familias reclama medidas urgentes a la administración competente, como actualizar y agilizar las bolsas de trabajo para cubrir vacantes y bajas; estabilizar las plantillas y dotar el centro de los recursos humanos necesarios; evitar recortes en servicios esenciales; garantizar el cumplimiento de las ratios de personal; priorizar la cura y la atención a la dependencia por encima de criterios económicos; y reconocer y dignificar la tarea del personal auxiliar, con condiciones laborales y salariales justas.

Guanyar considera que estas reivindicaciones "son legítimas, necesarias y urgentes. Las trabajadoras están sosteniendo el servicio con un esfuerzo extraordinario, pero no se puede continuar exigiéndoles que pongan en riesgo su salud para suplir la falta de personal. Es responsabilidad de la administración garantizar que las residencias, tanto públicas como privadas concertadas, es decir que reciben dinero público, funcionen con los recursos humanos adecuados y con plantillas estables. Porque el caso de la residencia del Preventori se da también en el resto de residencias que atienden a nuestros mayores".

"Por eso, Guanyar Alcoi votará a favor de la moción y exigirá que el Ayuntamiento de Alcoy y la Generalitat Valenciana actúen con rapidez y responsabilidad. Las personas mayores merecen una atención de calidad. Las trabajadoras merecen condiciones dignas. Y la ciudad de Alcoy merece un servicio público que esté a la altura".