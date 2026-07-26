El bochorno no dará tregua: Jorge Olcina prevé "una primera quincena de agosto dura por el calor"

Tras dos meses tórridos, la primera quincena de agosto también será “dura”. El calor no va a abandonar Alicante. Al menos en las próximas tres semanas. La previsión es que julio se despida la próxima semana con un nuevo repunte de las temperaturas. Y la primera quincena seguirá siendo muy calurosa.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que “si sigue el verano cómo está, seguramente julio de 2026 será un julio de récord. En toda España, y muy especialmente en la zona mediterránea, que es donde más calor ha hecho estas últimas semanas”. Desde Aemet ya han apuntado que probablemente se convierta en el mes más caluroso desde que hay registros en Alicante.

La segunda quincena de agosto parece que ya rebajaría un poquito el calor. Pero todavía nos espera una primera quincena dura de calor Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Y sobre lo que queda por delante, señala que “todo apunta que la semana que viene, a partir del martes podría haber un nuevo repunte de aire sahariano”, aunque falta por ver si tendrá la consideración de ola de calor, siendo el sexto episodio de altas temperaturas en la provincia desde finales de mayo cuando se alcanza el ecuador del verano.

El climatólogo explica que “luego todavía nos queda agosto y parte de septiembre. Y sobre agosto, los últimos modelos están señalando que va a mantener este carácter caluroso. Es verdad que en la segunda quincena parece que ya rebajaría un poquito el calor. Pero todavía nos espera una primera quincena dura de calor".

Hasta 40 grados en Alicante: la Aemet eleva a naranja el aviso por calor extremo / Rafa Arjones

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha destacado que “está siendo un verano realmente excepcional, que comenzó muy fuerte ya a final de mayo. En junio ya se batieron récords de temperaturas y julio lo mismo. Y la primera quincena seguirá siendo bastante calurosa”.

Por su parte desde la Aemet apuntan a que habrá un refrescamiento previsiblemente este domingo, “que además va a renovar la masa de aire por otra más seca” dando la sensación de un “ambiente menos bochornoso y más fresco durante dos o tres días”.

Pero todo apunta a un nuevo ascenso térmico para finalizar este julio extraordinario. "Y la previsión semanal continua previendo temperaturas altas durante la primera mitad de agosto”, ha añadido el jefe de Climatología de Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez.