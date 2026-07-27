Alcoy pospone al próximo verano la reforma de la cubierta del pabellón Miguel Sarasa

El Ayuntamiento de Alcoy ha acordado posponer el inicio de las obras de reparación e impermeabilización de la cubierta del pabellón municipal Miguel Sarasa hasta el mes de junio de 2027, llegando a un consenso con los clubes implicados: Patín Alcodiam Salesiano, Sporting Hoquei Alcoi, CP Santa Rosa y CP Alcoy.

El gobierno municipal propuso la celebración de un pleno extraordinario con el objetivo de garantizar esta inversión y ejecutar los trabajos durante el periodo estival. No obstante, ante el riesgo de que la intervención no hubiera finalizado una vez iniciada la competición, la concejalía de Deportes se reunió con los clubes implicados y consensuaron trasladar la actuación al final de la próxima temporada, coincidiendo con la clausura de "l’Esport en 3D".

Nuestra prioridad es ofrecer las mejores instalaciones posibles sin entorpecer la actividad diaria ni las aspiraciones deportivas de nuestros clubes Alberto Belda — Concejal de Deportes de Alcoy

El inicio de las obras durante este verano habría generado un grave problema de organización para un elevado número de deportistas y clubes de la ciudad que utilizan diariamente estas instalaciones, quienes habrían estado dos meses sin poder utilizar el pabellón. Esta situación habría afectado de manera especial al Patín Alcodiam Salesiano, equipo que milita en la máxima categoría y que se habría visto privado de disputar la pretemporada y los primeros partidos de liga en su pista habitual, un recinto que resulta fundamental como factor de campo para el conjunto local.

La actuación proyectada en la cubierta permitirá la impermeabilización completa del techo para dar una solución definitiva a las goteras existentes en el pabellón. En este sentido, el Consistorio mantiene activos todos los trámites correspondientes para dejar el proceso administrativo y de licitación totalmente finalizado, asegurando así que las obras comiencen de manera inmediata de cara a la conclusión de la temporada deportiva.

El concejal de Deportes, Alberto Belda, ha señalado que la interlocución constante con las entidades locales es la base para tomar decisiones que beneficien al conjunto de la ciudadanía. "Nuestra prioridad es ofrecer las mejores instalaciones posibles sin entorpecer la actividad diaria ni las aspiraciones deportivas de nuestros clubes, por lo que hemos llegado a un acuerdo con las entidades deportivas para programar las obras en el momento más oportuno y seguro para todos".