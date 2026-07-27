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La ola de calor impide por segunda vez la cremà de la falla de Onil: se pospone al 3 de octubre

Desmontan por segunda vez el monumento ante la imposibilidad de quemarlo por el riesgo de incendios forestales

Desmontaje de la falla de Onil por la ola de calor

Desmontaje de la falla de Onil por la ola de calor

Desmontaje de la falla de Onil por la ola de calor / INFORMACIÓN

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Jose A. Rico

Jose A. Rico

Onil

Tampoco a la segunda. Onil ha vuelto a desmontar su falla de Sant Jaume por la ola de calor y el alto riesgo de incendio forestal. La cremà ya se pospuso hace una semana por los mismo motivos, desmontándose el monumento con la previsión de montarlo y quemarlo el pasado sábado. Pero de nuevo ha sido imposible.

Así, Artdefoc ha vuelto a desmontar y ha guardado el monumento, y ya la siguiente fecha que barajan los festeros es la del 3 de octubre.

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