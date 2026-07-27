Fiestas
La ola de calor impide por segunda vez la cremà de la falla de Onil: se pospone al 3 de octubre
Desmontan por segunda vez el monumento ante la imposibilidad de quemarlo por el riesgo de incendios forestales
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Tampoco a la segunda. Onil ha vuelto a desmontar su falla de Sant Jaume por la ola de calor y el alto riesgo de incendio forestal. La cremà ya se pospuso hace una semana por los mismo motivos, desmontándose el monumento con la previsión de montarlo y quemarlo el pasado sábado. Pero de nuevo ha sido imposible.
Así, Artdefoc ha vuelto a desmontar y ha guardado el monumento, y ya la siguiente fecha que barajan los festeros es la del 3 de octubre.
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