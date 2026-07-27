Una nueva cúpula de calor traerá a finales de semana (otra vez) temperaturas extremas a Alicante

La calma antes de otra "tempestad" en forma de nuevo de temperaturas extremas. La provincia de Alicante vive desde el domingo un respiro tras semanas de un calor sin precedentes que no se va a alargar mucho. Y es que un nuevo "domo o cúpula de calor" se va a instalar en la Península, lo que traerá a finales de semana valores muy altos a Alicante.

Así, se tratará de la sexta irrupción de aire sahariano en la demarcación desde finales de mayo, que empezará a notarse a partir del miércoles y que alcanzará en un principio su momento álgido a finales de semana y principios de la próxima.

Mientras, la mayor parte del interior de la provincia ha recuperado sus noches frescas por debajo de 20 grados en la madrugada de este lunes, con valores incluso entre los 10 y los 15 grados en puntos de l'Alcoià, El Comtat y el Alto Vinalopó, y en la costa noche "solo" tropical salvo en Tabarca y Benidorm, que no se ha bajado de los 25 grados, es decir noche ecuatorial o tórrida.

En cuanto a las máximas, están contenidas después de días por encima de los 40 grados y sensaciones térmicas de hasta 58 grados. Este lunes y martes se esperan que estén entre los 33 y 34 grados, iniciándose el miércoles un ascenso que volverá previsiblemente a hacer que se superen los 40 grados el domingo por ejemplo en Orihuela.

Desde el Laboratorio de Climatología de la UA han explicado que "a lo largo de la semana las temperaturas volverán a subir bastante en nuestras comarcas debido a la instalación de un nuevo domo o cúpula de calor sobre la Península. Varios descuelgues de aire frío frente al oeste peninsular reforzarán la llegada de aire cálido y con polvo en suspensión procedente del norte de África".

La sexta irrupción intensa de aire sahariano va a generar de nuevo una semana de mucho calor en España y noches en el Mediterráneo muy calurosas Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Así, "es posible que se trate de una nueva situación de ola de calor, y en nuestra zona las temperaturas más altas se esperan entre finales de semana y la primera parte de la que viene. El domingo pueden alcanzarse los 40 ºC en puntos del prelitoral y algunos valles, con mínimas que no bajarán de los 25 ºC cerca del mar".

El director del Laboratorio de Climatología, Jorge Olcina, ha explicado que este "domo de calor " es "una nueva expansión de aire sahariano", recordando que será la sexta irrupción intensa de este tipo que se registra en esta temporada de verano, siendo la primera a finales de mayo. Y "va a generar de nuevo una semana de mucho calor en España y noches en el Mediterráneo muy calurosas".

Falso fresco

Por su parte desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han explicado que "después de tantas semanas continuadas de calor da la impresión que hace fresco para ser finales de julio, pero la realidad es que las temperaturas máximas del domingo en el litoral están próximas a la normalidad de estas fechas o incluso superiores en el caso de Alicante".

"Lo mismo ocurre en el caso de las temperaturas mínimas. Después de 13 noches tórridas en Valencia, 12 en Castelló de la Plana y 10 en Alicante, los 22 ºC de mínima de esta pasada madrugada parece que ha sido una madrugada muy fresca, pero es la temperatura normal de finales de julio", han apuntado.

Y anuncian que "tras unos días con temperaturas próximas a lo normal de final de julio, nuevamente comenzamos a activar avisos por temperaturas máximas. Aviso amarillo activado el miércoles en gran parte de Valencia por máximas de 36 a 39 °C", aunque por ahora no hay alertas para Alicante.

Predominio del calor en 2026

Desde la Aemet han destacado que "en 2026 están predominando los días cálidos. Salvo el pico frío alrededor del día de Reyes, gran parte de marzo y dos breves picos fríos en mayo, el resto del año las anomalías cálidas han sido persistentes y muy destacadas".

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