El PP asegura que es el Ayuntamiento el que debe acondicionar el nuevo consultorio médico de Alcoy y no la Generalitat

El PP asegura que es el Ayuntamiento de Alcoy el que tiene que acondicionar el nuevo consultorio médico de la Zona Alta. Los populares han salido al paso así de la denuncia de Compromís de la pasada semana sobre el rechazo de una enmienda a los presupuestos de la Generalitat para que se incluyera una partida para reformar el interior de los dos locales que ha comprado el Consistorio para que la Conselleria de Sanidad, que tiene las competencias en materia sanitaria, trasladé allí este consultorio.

El portavoz del PP, Carlos Pastor, ha manifestado este lunes en un comunicado que "Compromís intenta engañar a los vecinos para tapar los incumplimientos de su gobierno municipal con el consultorio de la Zona Alta".

"Desde el Partido Popular lamentamos que Compromís vuelva a recurrir a la confrontación, a la desinformación y a la falta de verdad, para responsabilizar a la Generalitat Valenciana de abandonar el compromiso con el consultorio de la Zona Alta, cuando las obras de adecuación del local, de ese futuro ambulatorio corresponden al Ayuntamiento de Alcoy y no a la Generalitat Valenciana como han asegurado públicamente" de la formación valencianista.

Compromís intenta engañar a los vecinos para tapar los incumplimientos de su gobierno municipal con el consultorio de la Zona Alta Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

"El portavoz del PP, Carlos Pastor, ha recordado que el reparto de competencias quedó definido desde el inicio del proyecto: el Ayuntamiento sería el responsable de adquirir los locales, ejecutar las obras de adecuación del local y la Generalitat sería la responsable de dotar de equipamiento, mobiliario, el material sanitario y la dotación del personal necesario para su puesta en funcionamiento", ha asegurado el PP.

Pastor apunta que “Compromís sabe perfectamente que la Generalitat está cumpliendo con el compromiso adquirido. Quien tenía que hacer las obras era el Ayuntamiento de Alcoy. Intentar responsabilizar ahora al Consell de un retraso que depende exclusivamente del gobierno municipal es intentar engañar a los vecinos de la Zona Alta. Se nota que nos acercamos al periodo electoral y que Compromís no ha hecho nada, por eso tienen que tapar su incompetencia de estos años en el gobierno municipal con ruido y mentiras”.

Y añade que “si hace unos meses presumían de haber conseguido el dinero para empezar las obras, en un medio de comunicación, ahora deberían explicar qué ha ocurrido con esa partida. Si se han gastado el dinero en otras cosas estaríamos ante un hecho muy grave. Que se dejen de excusas y empiecen de una vez las obras de adecuación del nuevo consultorio”.

Visita de los ediles Cerradelo y Sansalvador con representantes vecinales a los locales adquiridos para el Consultorio de la Zona Alta / INFORMACIÓN

"Desde el Partido Popular también recordamos que fue el propio Compromís quien, el pasado mes de abril, en declaraciones a la prensa, celebró públicamente la aprobación de una modificación de crédito en el pleno del Ayuntamiento de Alcoy para poder iniciar las obras del consultorio", ha manifestado el PP en el comunicado.

"Insistimos desde el PP de Alcoy, en que la Generalitat mantiene su compromiso de equipar el futuro consultorio y dotarlo del personal sanitario necesario una vez el Ayuntamiento finalice la adecuación del local, tal y como ambas administraciones acordaron".

Proyecto

Desde el Ayuntamiento Compromís ya se manifestó hace un año en varias ocasiones, cuando se cerró la compra de los dos locales por 187.000 euros procedentes de las arcas municipales, que era necesario que la Generalitat colaborara económicamente con el acondicionamiento de las instalaciones para poder llevar a cabo el traslado del consultorio.

Y en un pleno del pasdo abril salieron adelante dos modificaciones presupuestarias por 500.000 euros, y entre otras cosas contemplaba fondos para el acondicionamiento del consultorio, aunque entonces no se aclaró si correspondía al total del proyecto o se contaba con que la Generalitat aportara una parte en forma de subvención.