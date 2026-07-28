La Generalitat y la UPV impulsan en Alcoy un proyecto piloto para facilitar el paso de la FP a la universidad

La Conselleria de Educación y la Universitat Politècnica de València (UPV) pondrán en marcha durante el próximo curso el proyecto piloto FP+U (2+3), una iniciativa innovadora que busca estrechar la conexión entre la Formación Profesional de Grado Superior y la Universidad mediante el reconocimiento de créditos ECTS entre ambas enseñanzas.

El modelo, articulado como itinerario 2+3 cursos, se aplica en su primera fase al alumnado que haya superado los ciclos formativos de Grado Superior de Comercio Internacional o Marketing y Publicidad del IES Cotes Baixes de Alcoy y que decidan continuar sus estudios con el Grado en Administración y Dirección de Empresas que la UPV oferta en el campus alcoyano. Y la idea es extenderla en el futuro a otras ramas.

Esta iniciativa supone un paso decisivo hacia un sistema educativo más conectado, más flexible y capaz de reconocer el talento y el esfuerzo de nuestros estudiantes Carmen Ortí — Consellera de Educación, Cultura y Universidades

Gracias al reconocimiento de un elevado número de créditos ECTS, los estudiantes podrán optimizar su recorrido académico y completar el grado universitario en tres años en lugar de los cuatro habituales, lo que evitará la duplicidad de contenidos ya adquiridos durante su formación profesional.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha visitado este martes Alcoy, donde ha acudido a la presentación de la iniciativa en la sede de la UPV junto al director del Campus de Alcoy, Pau Bernabeu, el vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, Alberto Conejero, y el director del IES Cotes Baixes, Fernando Sansaloni.

La consellera ha destacado que esta iniciativa supone “un paso decisivo hacia un sistema educativo más conectado, más flexible y capaz de reconocer el talento y el esfuerzo de nuestros estudiantes”.

La Formación Profesional de grado superior y la formación universitaria estaban condenadas a entenderse, porque cada una aporta un tipo de valor Fernando Sansaloni — Director del IES Cotes Baixes de Alcoy

Según ha señalado, “FP+U rompe barreras entre etapas educativas y ofrece a los jóvenes nuevas oportunidades para desarrollar todo su potencial sin duplicar aprendizajes de competencias que ya han demostrado haber adquirido con éxito. Estamos ante una muestra más de la apuesta de la Generalitat por la educación pública de calidad”.

Por su parte el director del Cotes Baixes ha destacado que "la Formación Profesional de grado superior y la formación universitaria estaban condenadas a entenderse, porque cada una aporta un tipo de valor".

Ampliación

Así, Sansaloni ha señalado que la intención es, después de este primer paso que se centra en el área de negocio, seguir en el futuro con ingenierías y en la FP de carácter industrial, ampliando el abanico de posibilidades de los estudiantes para pasar de FP a la univesidad.

La consellera, de rojo en el centro, durante la presentación / Juani Ruz

Y por su parte el vicerrector ha apuntado que "lo que queremos es facilitar que los estudiantes puedan decidir cómo establecen su currículum en un ambito de trabajo, que al final puedan desarrollarse y que no sea un obstáculo".

Un modelo pensado para crecer

FP+U (2+3) nace como proyecto piloto en la Comunidad Valenciana, con la voluntad de consolidarse y servir de referencia para que pueda extenderse a otras áreas geográficas y a otras familias profesionales.

Lo que queremos es facilitar que los estudiantes puedan decidir cómo establecen su currículum en un ámbito de trabajo, que al final puedan desarrollarse y que no sea un obstáculo Alberto Conejero — Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV

La iniciativa responde a una demanda creciente de las empresas valencianas que requieren profesionales con una formación cada vez más completa, capaz de combinar conocimientos prácticos, experiencia aplicada y especialización universitaria avanzada.

La integración de ambos ámbitos educativos permitirá formar perfiles con una visión más amplia de la gestión empresarial y una mejor preparación para afrontar los retos de un entorno económico en constante transformación.

“Este proyecto es una muestra clara de que la Formación Profesional y las universidades públicas pueden y deben caminar juntas. Cada crédito reconocido es tiempo que el alumnado gana para seguir formándose y poder incorporarse antes a un mercado laboral que demanda perfiles cada vez más cualificados”, ha añadido Ortí.

El convenio suscrito con la UPV prevé una comisión de seguimiento paritaria, integrada por dos representantes de la conselleria y dos de la universidad, encargada de velar por el correcto desarrollo del programa y de resolver las incidencias que puedan surgir en su aplicación.