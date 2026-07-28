El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos

Cuando llega el verano, muchos planes en Alicante parecen pasar obligatoriamente por la playa. El Mediterráneo, las calas de agua transparente y los paseos marítimos concentran buena parte de las escapadas, pero el interior de la provincia ofrece una alternativa igual de atractiva para quienes buscan temperaturas más suaves, sombra, rutas, historia y pueblos con carácter. A veces, el mejor refugio frente al calor no está en la arena, sino en la montaña.

Los pueblos del interior alicantino tienen algo especial en los meses de verano. Permiten cambiar el ruido de la costa por calles tranquilas, miradores, fuentes, castillos, ermitas y senderos donde el paisaje marca otro ritmo. Además, muchos de estos municipios están situados a una altitud considerable, rodeados de sierras y barrancos, lo que los convierte en destinos perfectos para una excursión de día o una escapada corta sin salir de la provincia.

Banyeres de Mariola

Uno de los mejores ejemplos es Banyeres de Mariola, considerado el municipio más alto de Alicante, situado a más de 800 metros sobre el nivel del mar. Esa posición explica buena parte de su atractivo: montaña, vistas, aire de interior y una relación histórica muy estrecha con la Serra de Mariola y el río Vinalopó.

Origen

Banyeres debe a la sierra y al río buena parte de lo que es. Su origen se remonta a época musulmana y el castillo recuerda todavía esa función defensiva de enclave fronterizo. Levantado en el siglo XII, domina la población desde lo alto y sigue siendo una de las imágenes más reconocibles del pueblo. Desde allí se obtienen algunas de las mejores panorámicas del entorno, con el casco urbano a los pies y la Serra de Mariola como telón de fondo.

El patrimonio histórico del municipio no termina en la fortaleza. En el recorrido por Banyeres aparecen la Iglesia de Santa María, de estilo barroco y situada en la Plaza Mayor; la Ermita del Sant Crist, con una de las vistas más completas del pueblo; la Ermita de Santa María Magdalena, vinculada a las celebraciones de julio; y espacios museísticos como el Museu Valencià del Paper o el Museu Arqueològic Torre Font Bona.

Entorno natural

Pero si Banyeres es perfecto para el verano es también por su entorno natural. El municipio se encuentra a las puertas del Parque Natural de la Serra de Mariola, uno de los grandes pulmones verdes del interior alicantino, conocido por su biodiversidad, sus plantas aromáticas y sus rutas de senderismo. En Banyeres se puede recorrer la Ruta dels Molins y dejarse llevar por el sonido del agua del río Vinalopó, además de ver los molinos de agua construidos entre los siglos XVIII y XX. Esa combinación de río, sombra, vegetación y patrimonio industrial convierte la zona en una de las excursiones más completas del municipio.

Ruta dels Molins

La Ruta dels Molins es uno de los grandes reclamos. Este itinerario une los tres molinos papeleros más emblemáticos de Banyeres de Mariola, de los nueve que estuvieron activos en el río Vinalopó entre los siglos XVIII y XX. Estas construcciones recuerdan la importancia que tuvo la industria papelera en la localidad y permiten caminar por un paisaje donde el agua fue motor económico y símbolo de identidad. El Molí l’Ombria, con área recreativa, es uno de los puntos más conocidos y una buena puerta de entrada para descubrir esa relación entre naturaleza, río y molinos.

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Banyeres de Mariola reúne muchos ingredientes para convertirse en uno de los mejores planes de verano en el interior de Alicante. Es el pueblo más alto de la provincia, tiene castillo, río, sierra, molinos, ermitas, museos, rutas y miradores. Frente a los destinos más masificados de la costa, ofrece una escapada distinta: caminar por calles con historia, subir a una fortaleza medieval, escuchar el agua del Vinalopó, recorrer antiguos molinos papeleros y adentrarse en la Serra de Mariola. Un lugar perfecto para quienes buscan Alicante más allá de la playa.