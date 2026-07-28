La residencia Mariola de Alcoy asegura que la falta de personal no afecta a su calidad asistencial

La residencia Mariola de Alcoy niega que la falta de personal esté afectando al servicio que se ofrece a sus residentes. La dirección ha salido al paso de la denuncia de los familiares, que la pasada semana alertaban de un deterioro de la atención a los mayores al haber 7 plazas de trabajadores por cubrir de las 25 del centro.

Así, desde la dirección aseguran a INFORMACIÓN que en el comunicado que se remitió a los familiares "nunca se ha dicho que la calidad asistencial se vea afectada", aunque han reconocido que está situación sí que está suponiendo un deterioro progresivo de las condiciones laborales de los empleados.

La residencia ha destacado que de las nueve vacantes que había el 20 de julio por diversas circunstancias, en apenas una semana se han cubierto ya cuatro, y el 1 de agosto se cubrirá una quinta, quedando las otras cuatro pendientes de asignación por parte de Función Pública de la Generalitat, algo que se espera se produzca pronto.

Y la dirección ha insistido en que no hay una merma en el servicio y que los residentes están bien atendidos pese a la falta de personal gracias a la reorganización que se ha realizado.

Este tema va a ser abordado en el pleno municipal de este viernes en forma moción impulsada por familiares a través de Guanyar, que también ha alertado de la situación de la residencia.

Los familiares alertaron la pasada semana en un comunicado que "las familias de las personas residentes a la residencia Mariola de Alcoy queremos manifestar nuestra profunda preocupación e indignación ante la situación que atraviesa el centro a causa de la grave falta de personal auxiliar, una circunstancia que la misma dirección de la residencia nos ha comunicado por escrito. Según se indica en esta comunicación, la carencia de personal está impidiendo que se puedan realizar adecuadamente algunas funciones esenciales para la atención, la dignidad y el bienestar de las personas residentes".

Comunicado de la residencia

Esta comunicación de la residencia remitida el 17 de julio a los familiares explica que "nos dirigimos a ustedes para informarles de una situación excepcional que afecta temporalmente a la organización de nuestro centro. En estos momentos nos encontramos con una importante falta de personal auxiliar de clínica, motivada por varias vacantes sin cubrir y por la imposibilidad de sustituir al personal de vacaciones debido a la ausencia de profesionales disponibles en las bolsas de empleo".

Así, la dirección señala que "ante esta circunstancia, y con el objetivo de garantizar en todo momento la atención básica y la seguridad de nuestros residentes, nos vemos en la necesidad de reorganizar temporalmente el trabajo asistencial".

Por ello "algunos residentes permanecerán acostados durante el día. En todo momento se les realizarán los cambios posturales y los cambios de absorbente que precisen, manteniendo los cuidados esenciales y velando por su bienestar. Esta será la única modificación asistencial que, de forma puntual, puede afectarles".

Trabajadoras y familiares de usuarios con representantes de Guanyar a las puertas de la residencia esta semana / Juani Ruz

"Desde la Dirección estamos realizando todas las gestiones posibles para cubrir las plazas vacantes y normalizar la situación lo antes posible", anunciando que se irá informando de la evolución de la situación, y lamentando "las molestias que esta situación, ajena a la voluntad del centro, pueda ocasionar y agradecemos sinceramente su comprensión y confianza".

Por su parte, los familiares recordaron en un comunicado de la pasada semana que "estamos hablando de personas mayores y dependientes que necesitan curas diarias, atención personalizada, acompañamiento y unas condiciones de vida dignas. Consideramos inaceptable que nuestros padres, madres, yayos y yayas sean quienes sufran las consecuencias de una deficiente planificación de los recursos humanos y de la carencia de cobertura de plazas vacantes. Las personas residentes no son números ni estadísticas; son personas vulnerables con derechos que tienen que ser respetados y garantizados".

Por ello reclaman actualizar y agilizar las bolsas de trabajo, estabilizar las plantillas, evitar recortes, garantizar las ratios, priorizar la atención a criterios económicos y reconocer la tarea del personal auxiliar

Y desde la Conselleria de Sanidad explicaron también la pasada semana a INFORMACIÓN que se había solicitado a Función Pública que se cubrieran siete vacantes y ya se había nombrado a cuatro personas. Y también se estaba llamando a otras bolsas disponibles por las necesidades que pueda haber debido por las vacaciones.