Alcoy insta a la concesionaria a reforzar la limpieza viaria y la recogida de residuos tras detectar carencias en el servicio

El Ayuntamiento de Alcoy insta a la concesionaria a intensificar la limpieza viaria y la recogida de residuos tras una revisión técnica de la ciudad que ha detectado carencias en el servicio. Así, se van a adoptar medidas ante las deficiencias recogidas.

Así, el departamento de Medio Ambiente ha mantenido esta semana una reunión de trabajo con la empresa del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria para "trasladarle la necesidad de intensificar diferentes actuaciones de mantenimiento urbano tras el análisis realizado por los servicios técnicos municipales en diversos puntos de la ciudad".

El servicio de limpieza viaria, cuya gestión ha pedido Guanyar privatizar / JUANI RUZ

A la reunión han asistido el concejal de Emergencia Climática, Raül Llopis, la concejala de Contratación, Lorena Zamorano, así como personal técnico municipal, con el objetivo de planificar una actuación específica que permita reforzar la limpieza en aquellas zonas donde se ha detectado la necesidad de incrementar los trabajos, según ha informado este miércoles desde el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento pide la intensificación de la recogida de residuos, el aumento del paso de los operarios de limpieza viaria, la limpieza más frecuente de las islas de contenedores, baldeos y reparación de elementos

Entre las actuaciones requeridas se encuentran la intensificación de la recogida de residuos, el aumento del paso de los operarios de limpieza viaria, la limpieza más frecuente de las islas de contenedores, los baldeos en diferentes calles y plazas y la reparación de elementos que necesitan mantenimiento para mejorar el estado del espacio público.

Refuerzo estival

Este refuerzo se llevará a cabo durante las próximas semanas aprovechando la época estival, en la que la menor actividad de la ciudad permite desarrollar estas tareas con mayor eficacia, con el objetivo de que Alcoy presente la mejor imagen posible de cara a la vuelta a la normalidad en el mes de septiembre.

Tras detectar diferentes necesidades en varios barrios, hemos trasladado a la empresa la conveniencia de intensificar los trabajos durante estas semanas Raül Llopis — Concejal de Emergencia Climática de Alcoy

Dentro de esta planificación también se prestará una atención especial a los entornos de los centros educativos, donde se reforzarán las tareas de limpieza y mantenimiento antes del inicio del nuevo curso escolar, para garantizar que estos espacios se encuentren en las mejores condiciones para la vuelta del alumnado.

El concejal de Emergencia Climática ha destacado que "esta actuación responde al seguimiento continuo que hacemos desde el departamento de Medio Ambiente del estado de la ciudad. Tras detectar diferentes necesidades en varios barrios, hemos trasladado a la empresa la conveniencia de intensificar los trabajos durante estas semanas para continuar mejorando la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos antes del inicio del nuevo curso y de la recuperación de la actividad habitual en la ciudad".