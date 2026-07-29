Alcoy suspende licencias por el nuevo catálogo de protecciones que duplica los inmuebles protegidos

El Ayuntamiento de Alcoy ha suspendido licencias en los inmuebles afectados por el nuevo Catálogo de Protecciones por un plazo máximo de dos años en el que se prevé aprobar este documento. Una medida que comporta que en el caso de que algún propietario necesite realizar una intervención durante este tiempo, el Ayuntamiento valorará cada petición.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el pasado lunes la suspensión de licencias acordada por el pleno. Y fuentes municipales han señalado que durante este "impasse" de dos años, si alguien necesita intervenir en un elemento catalogado, lo que se hará será estudiarlo de forma individualizada para dar la licencia o no".

Este documento integra en un único texto el patrimonio cultural, natural y paisajístico tanto a nivel estructural como pormenorizado, para cumplir con las directrices autonómicas y garantizar la conservación de los bienes locales.

Así, Alcoy pasará de las 221 edificaciones protegidas en 1989 a más de 400 bienes catalogados actualmente, incluyendo no solo inmuebles, sino también una mirada más amplia sobre el patrimonio etnológico, industrial y paisajístico.

Así, el archivo queda estructurado en tres grandes secciones que abarcan el patrimonio cultural, el patrimonio natural y el paisaje. En el apartado dedicado al patrimonio cultural se contabilizan un total de 401 bienes, divididos en 28 Bienes de Interés Cultural (BIC), 127 Bienes de Relevancia Local (BRL) y 246 Bienes Catalogados (BC).

Por otro lado, la sección de patrimonio natural reúne ciento nueve elementos fundamentales, entre los que se incluyen los dos Parques Naturales de la ciudad y un Espacio Natural Protegido (ENP), mientras que el área de paisaje clasifica 32.

Pieza indispensable

Este texto se convierte en una pieza indispensable dentro del futuro Plan General Estructural, ya que determina qué elementos territoriales, espacios e inmuebles requieren un régimen de conservación específico a causa de sus notables valores culturales o naturales.

El proceso para llegar a este documento único se ha desarrollado en varias etapas, puesto que inicialmente se redactaron por separado el catálogo de protecciones estructural y el pormenorizado.

Sin embargo, atendiendo a un informe emitido por la Dirección General de Cultura y Patrimonio en el año 2020 donde solicitaba un texto único, se ha acometido la unificación de ambos borradores para conformar un Catálogo de Protecciones completo. De esta manera, el documento aglutina ahora de forma conjunta todos los elementos protegidos del término municipal y sus respectivos entornos.

Este documento supone un nuevo avance en la tramitación del PGOU de Alcoy , y se suma a la obtención de la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (DATE) por parte de la Generalitat el pasado mes de enero de 2025, un aval fundamental que certifica que el planteamiento territorial y paisajístico de Alcoy es adecuado.

En abril de 2026 el Catálogo de Protecciones recibió su propio informe ambiental favorable, hito que abrió definitivamente la puerta a la fase urbanística que se está desarrollando.

El modelo que defiende el nuevo PGOU apuesta por una ciudad compacta, centrada en la rehabilitación y la regeneración urbana, evitando nuevos crecimientos extensivos y preservando la singularidad del entorno natural y patrimonial.