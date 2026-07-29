Llega la enésima ola de calor: la Aemet activa avisos amarillos para el jueves y el viernes en Alicante

Tras cuatro días de respiro relativo, la provincia se prepara para la cuarta ola de calor del verano que golpea España, aunque para Alicante es ya sexta en apenas dos meses por la irrupción de aire sahariano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el jueves y el viernes el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral norte, que abarca desde Altea hasta Pego, es decir las comarcas de la Marina Alta y El Comtat, y parte de la Marina Baixa.

De cualquier forma, los días más fuertes de esta ola de calor se esperan en la provincia de Alicante entre el fin de semana y principios de la próxima semana.

La Aemet ha informado que en un principio será un episodio de altas temperaturas sin viento de poniente, por lo que el impacto más significativo en el litoral será que volverá el bochorno y la sensación térmica de calor por la combinación de temperaturas altas y humedad y el calor nocturno.

Así, se estima que el pico se alcanzaría entre el lunes y el martes, aunque todavía puede variar la previsión. De esta forma, se espera que se puedan alcanzar los 40 ºC en puntos del prelitoral y algunos valles, con mínimas que no bajarán de los 25 ºC cerca del mar.

De esta forma se pone fin a unos días en los que en el interior se ha recuperado las noches frescas por debajo de los 20 grados, aunque en el litoral han seguido registrándose noches tropicales -sin bajar de los 20 grados- e incluso en algunos puntos ecuatoriales -también conocidas como tórridas, en las que no se baja de 25 grados-. Las máximas han estado también relativamente contenidas, pero ya desde el martes hay una ligera tendencia al aumento que se va a acentuar.

La mínima más alta del miércoles ha sido en Benidorm con 26,1 grados, seguida de Alicante (Tabarca) con 25, 8, Benissa con 25,2 y Orihuela con 25, según Avamet. También han destacado Xàbia, Pilar de la Horadada y Torrevieja con 24,8, Calp con 24,7, Dénia con 24,6 y Pego con 24,4.

Alicante afronta otra jornada sofocante con aviso naranja por calor extremo / Héctor Fuentes

En cuanto a las máximas, Cocentaina ha alcanzado los 37 grados, seguida de Planes, Alcoy y Villena con 36,9 grados, Benillup con 36,6, Banyeres con 36,4, Muro con 36,2, l'Orxa con 36,1, Pego con 35,9 y Agres con 35,6 grados.

Previsión

La previsión de la Aemet para este jueves es de cielo despejado, excepto intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso en el norte de la provincia y sin cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo al mediodía a componente sur, con intervalos de intensidad moderada en el litoral norte. Las máximas se moverán entre los 31 y 37 grados, y las mínimas entre los 22 y 24 grados en general.

Y para el viernes se espera cielo poco nuboso con polvo en suspensión y temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente sur al mediodía, con intervalos de intensidad moderada en el litoral norte por la tarde. Así, el mercurio ofrecerá valores muy parecidos a los del jueves, con un ligero repunte.