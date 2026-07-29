La supresión de la Xarxa Xaloc obliga a los vecinos de l'Alcoià y El Comtat a tramitar las ayudas de alquiler en Alicante

Los vecinos de l'Alcoià y El Comtat deberán tramitar las ayudas de alquiler en Alicante por la supresión de la Xarxa Xaloc por parte de la Generalitat. El Ayuntamiento de Alcoy ha advertido este miércoles de que la convocatoria de estas subvenciones se publicará de manera inminente en pleno mes de agosto, "dejando a la ciudadanía sin atención presencial en el territorio" por la eliminación de este servicio.

"El Ayuntamiento de Alcoy ha tenido conocimiento, a través de las oficinas del servicio PROP, de que la Conselleria de Vivienda publicará de forma inminente la nueva convocatoria de ayudas para el alquiler. Esta noticia, a pesar de ser muy esperada, llega con una grave problemática para la ciudadanía de nuestras comarcas, que deberá desplazarse obligatoriamente a la sede de la Conselleria en Alicante para poder tramitar correctamente sus solicitudes", ha explicado el ejecutivo municipal en un comunicado.

"Esta situación de indefensión se produce como consecuencia directa de la decisión de la Generalitat Valenciana de no renovar la financiación de la Xarxa Xaloc, el servicio mancomunado que hasta hace unos meses se encargaba de asesorar, guiar y ayudar a los vecinos en estos pesados procedimientos burocráticos", han lamentado.

Desde la administración local se recuerda que "estas ayudas son de competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana, motivo por el cual el Ayuntamiento no puede asumir su tramitación".

La decisión del Consell de cortar la financiación de la Xarxa Xaloc se traduce ahora en un abandono de las personas que más necesitan estas ayudas Teresa Sanjuán — Concejal de Vivienda de Alcoy

Asimismo, "las propias oficinas del PROP únicamente pueden actuar como registro oficial para presentar la documentación, pero en ningún caso están habilitadas para gestionar ni tramitar los expedientes de la ciudadanía. Además de la falta de personal de apoyo técnico en la comarca, el gobierno autonómico ya ha reconocido que, por muy rápido que se intentara poner en marcha de nuevo la Xarxa Xaloc, los plazos harían imposible llegar a tiempo para prestar servicio en esta convocatoria inminente".

Este servicio, que funcionaba gracias a los 150.000 euros anuales que aportaba el Consell desde 2021, cuando se firmó el convenio con el Botànic, tenía su sede en Alcoy y se desplazaba dos veces al mes a Muro, Cocentaina y Banyeres, atendiendo a los municipios de la Mancomunitat de l’Alcoià i El Comtat.

Desde el Ayuntamiento señalan que "a toda esta falta de previsión se suma el hecho de que la Generalitat vuelve a tropezar con la misma piedra del año pasado, publicando unas ayudas esenciales en plena temporada de vacaciones. Esta decisión centralizada dificulta enormemente el acceso a las subvenciones en un momento donde la ciudadanía tiene más problemas para realizar gestiones, aumentando la brecha administrativa para aquellas personas que no disponen de los medios o los conocimientos para tramitarlo por vía telemática".

Abandono

La concejal de Vivienda, Teresa Sanjuán, lamenta profundamente la situación generada desde la administración autonómica: "La decisión del Consell de cortar la financiación de la Xarxa Xaloc se traduce ahora en un abandono de las personas que más necesitan estas ayudas, obligándolas a asumir desplazamientos a Alicante para poder garantizar su derecho fundamental a la vivienda".

Estos son los 16 municipios a los que daba servicio La Xarva Xaloc daba servicio a Agres, Alcoy, Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Banyeres de Mariola, Benasau, Beniarrés, Cocentaina, Fageca, Gorga, l’Alqueria d’Asnar, Millena, Muro, Penàguila y Quatretondeta, facilitando el acceso a ayudas para rehabilitaciones, alquiler o instalación de placas solares. La oficina Xaloc de la Mancomunitat de l’Alcoià i El Comtat pertenece en una red de organismos colaboradores de la Generalitat que ofrecen a todas las personas de la Comunidad Valenciana un servicio integral de gestión, información, mediación social y asesoramiento en materia de vivienda, rehabilitación de edificios y regeneración urbana. El objetivo de la Oficina Xaloc es apoyar a las entidades locales para ofrecer un servicio de gestión, información, mediación social y asesoramiento para facilitar el acceso a la vivienda digna a la ciudadanía.

Y añade que "además, también se traduce en un incremento del esfuerzo municipal para soportar competencias impropias, porque finalmente los más perjudicados son las personas, y nos vemos abocados a asumir competencias que no son nuestras para poder paliar un poco las consecuencias nefastas que tendrían nuestros ciudadanos y ciudadanas. Como digo, al final, los más perjudicados son las personas".

La responsable municipal también ha señalado el grave perjuicio que suponen los plazos elegidos desde la administración autonómica: "Además, publicar unas ayudas tan urgentes en pleno mes de agosto demuestra una gran desconexión con la realidad de la gente normal y corriente, entorpeciendo un procedimiento que debería ser práctico y accesible para aportar beneficios reales a la ciudadanía de nuestras comarcas".