La Generalitat presupuesta 200.000 euros para avanzar en la tramitación del polémico polígono de La Canal en Alcoy

La Generalitat contempla en los presupuestos que acaba de aprobar para este año 200.000 euros para el polémico proyecto del polígono de La Canal de Alcoy. Una partida destinada a la elaboración de documentos relacionados con la tramitación del parque empresarial Alcoi Sud que ha denunciado este jueves Compromís.

La formación valencianista ha explicado que se trata de una partida del Ivace que se destinará de manera directa a la Cámara de Comercio de Alcoy con este objetivo, a través de una enmienda que se ha aprobado a las cuentas.

El vicealcalde y líder de Compromís, Àlex Cerradelo, contrapone la situación con el recorte cercano al 15 % en las ayudas del Ivace en los polígonos industriales, una disminución de presupuesto que ya fue denunciada hace unas semanas por el gobierno municipal. En este sentido, Cerradelo señala que “mientras se destinan fondos a un proyecto totalmente ficticio e inviable, el mismo Ivace ha recortado más de 83.000 euros de las inversiones destinadas a los polígonos industriales que ya existen en Alcoy”.

Es vergonzoso que el gobierno autonómico apueste por destinar dinero público a la documentación de un proyecto que nunca verá la luz, mientras abandona las áreas industriales que sí que necesitan inversiones reales Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy y líder de Compromís

Por eso, según Compromís, esta decisión evidencia una “absoluta falta de prioridades y un abandono del PP hacia el tejido industrial alcoyano”. Desde la formación afirman que “es vergonzoso que el gobierno autonómico apueste por destinar dinero público a la documentación de un proyecto que nunca verá la luz, mientras abandona las áreas industriales que sí que necesitan inversiones reales”.

Igualmente, Àlex Cerradelo ha destacado la “gran diferencia” entre el presupuesto autonómico y el presupuesto municipal. Así pues, ha destacado que “mientras el PP de la Generalitat insiste en un proyecto fallido, Compromís desde el gobierno local somos la garantía que no habrá ningún polígono en La Canal”.

Proyecto inviable

Cerradelo ha aprovechado la ocasión para reiterar su posicionamiento contrario respecto a la posibilidad de ubicar un polígono industrial en La Canal. El vicealcalde recuerda que el proyecto Alcoi Sud "acumula numerosos obstáculos urbanísticos y ambientales, con informes negativos por parte de los ayuntamientos de Alcoy e ibi, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Conselleria de Medio Ambiente y el Ministerio de Transportes".

Desde Compromís, que se han opuesto desde el primer momento a este proyecto industrial, consideran que “es incomprensible que la Generalitat ignore los informes técnicos negativos y malgaste el dinero público de esta forma”. Además, exigen al gobierno autonómico que “deje de confundir y engañar a la ciudadanía” sobre un proyecto que, según aseguran, “no se realizará nunca”.

Recortes del Ivace en los “polígonos reales de Alcoy”

Por su parte, Elisa Guillem, edil de Industria y también de Compromís, ha insistido en denunciar los recortes que el gobierno del PP ha aplicado a las líneas de ayudas del Ivace destinadas a la modernización de las áreas industriales. Según explica, desde el año 2023 las ayudas concedidas a los polígonos alcoyanos han descendido de los 1,45 millones de euros a menos de 590.000 euros, lo que supone una reducción del 60%.

Es intolerable que el PP recorte inversiones en las áreas industriales consolidadas de Alcoy mientras apuesta por un proyecto que no tiene ningún recorrido Elisa Guillem — Concejal de Industria de Alcoy

Guillem considera “intolerable que el PP recorte inversiones en las áreas industriales consolidadas de Alcoy mientras apuesta por un proyecto que no tiene ningún recorrido. La Generalitat afirmaba que los recortes del Ivace eran por falta de presupuesto, pero ahora comprobamos que era mentira”.

En definitiva, Compromís considera que “el gobierno de la Generalitat del PP ha abandonado a la industria alcoyana y solo se preocupa por impulsar recortes y proyectos especulativos”. Y además, señalan que “esta situación nos demuestra que no podemos permitir que un gobierno de PP y Vox llegue a Alcoy”.

Rechazo a un depósito contra incendios en la Font Roja

Por otra parte, Compromís ha denunciado el voto en contra de PP y Vox a una propuesta para incluir en los presupuestos de la Generalitat una partida económica para la construcción de un depósito estratégico de agua en la Font Roja. Concretamente, se trataría de un depósito situado en el Pla de la Mina destinado a mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales.

Juani Ruz

La propuesta, que ya fue defendida por Compromís en el pleno del Ayuntamiento el pasado mes de mayo, tenía como objetivo dotar el parque natural de una infraestructura clave para facilitar las tareas de extinción y reducir los tiempos de respuesta de los medios de extinción en caso de emergencia. De hecho, cuando la propuesta fue debatida en el Ayuntamiento, el PP votó a favor de la iniciativa, por lo que desde Compromís critican esta “marcha atrás”.

El vicealcalde de Alcoy, Àlex Cerradelo, ha lamentado que “el PP y Vox han vuelto a dar la espalda a una reivindicación de sentido común que mejoraría la protección de uno de nuestros principales espacios naturales. Hablamos de una infraestructura estratégica que puede marcar la diferencia a la hora de combatir un incendio y proteger tanto el patrimonio natural como la seguridad de las personas”. Además, como explica el vicealcalde, “esta infraestructura es una petición de los técnicos y expertos”.

Recortes en prevención de incendios

Desde Compromís recuerdan que este voto contrario de PP y Vox se enmarca en una política que califican como “desmantelamiento de la prevención de incendios por parte del gobierno valenciano”. Cerradelo señala que se ha recortado un 10% el presupuesto destinado a prevención de incendios en el conjunto del territorio valenciano, lo que supone un descenso de unos 11 millones de euros y una reducción superior al millón de euros en la respuesta a emergencias.

Cerradelo ha añadido que “es incomprensible que mientras aumenta el riesgo de incendios como consecuencia de la emergencia climática, el gobierno de Pérez Llorca decida reducir los recursos destinados a la prevención y, al mismo tiempo, vote en contra de infraestructuras tan necesarias como este depósito de agua para la Font Roja”.

Critican la “hipocresía de la extrema derecha”

Por otro lado, Compromís ha criticado la “hipocresía de la extrema derecha”, en referencia a la moción que presentará Vox en el próximo plenario sobre lucha contra incendios. Cerradelo afirma que “mientras la extrema derecha continúa negando el cambio climático y rechaza infraestructuras como el depósito en la Font Roja, pretenden darnos lecciones. Es vergonzoso”.

El vicealcalde recuerda que Vox fue el único partido que se opuso al plan desarrollado por Compromís en colaboración con expertos para mejorar la prevención y extinción de incendios. En el plan se incluía tanto el depósito en el Pla de la Mina como otras medidas vinculadas a la mejora de pistas forestales, el aumento de recursos humanos y materiales y un aumento de la coordinación entre los diferentes cuerpos de emergencia.

Ante todo esto, desde Compromís aseguran que continuarán “defendiendo todas las iniciativas necesarias para reforzar la protección de nuestro territorio ante un riesgo de incendios cada vez más elevado, exigiendo al Consell que priorice la prevención y dote a los servicios de emergencia de los recursos y las infraestructuras que necesiten”.