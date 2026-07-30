El Seprona inspecciona una obra pública en Millena tras una denuncia por irregularidades en los materiales

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han inspeccionado este jueves una obra pública en Millena, en la comarca de El Comtat, tras una denuncia por el supuesto empleo de materiales no autorizados en la construcción de una pista de pumptruck, según han confirmado diversas fuentes relacionadas con la obra.

El Seprona ha realizado esta visita después de que el pasado lunes la mercantil Pumptrack Park SL, que optó a esta obra adjudicada por la Diputación, trasladara a la Benemérita posibles irregularidades en los trabajos que se realizan, al asegurar que se estaban usando escombros sin tratar para ello.

Imagen de los restos que la empresa afirma que no han pasado por un centro de tratamiento / INFORMACIÓN

Por su parte tanto la empresa adjudicataria, New Vision Sports, como la Diputación, responsable de la obra y que lleva la dirección de los trabajos, han negado cualquier tipo de irregularidad y aseguran que los materiales se corresponden a lo establecido en el pliego de condiciones y que se puede demostrar su origen, ya que proceden de un centro de tratamiento.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado que este jueves estaba prevista esa mañana una visita del Seprona a la obra, aunque no han podido informar sobre el resultado de la inspección, realizada a raíz de una comunicación por supuestas irregularidades.

Una mercantil que optó sin éxito a la obra alerta de que se han empleado residuos de hormigón y asfalto sin tratar para la construcción de la pista

La mercantil denunciante alerta de que la adjudicataria supuestamente está vertiendo residuos de asfalto y hormigón de una obra cercana para esta construcción, cuando según la primera son materiales que no se contemplan en el pliego de condiciones y deben pasar antes por un centro de tratamiento. Y ha advertido de que estos restos cuyo uso no se está autorizado han sido ya enterrados bajo la pista, por lo que ya no estaban a la vista en la visita de los agentes. Un responsable de la empresa denunciante ha estado presente durante esta inspección.

Niegan cualquier irregularidad

Por su parte fuentes de la Diputación han confirmado que el Seprona se ha personado este jueves en la obra de Millena, solicitando los agentes diversa documentación a la Institución Provincial, una información que se va a preparar y presentarla, ya que se dispone de unos días para ello.

No obstante, desde el Área de Medio Ambiente afirman que "el material utilizado cumple con todas las especificaciones técnicas que requiere la normativa vigente y es apto para el uso que se le está dando en esa obra. Además, todo el proyecto se está llevando a cabo bajo la supervisión de los técnicos de la Diputación de Alicante".

Los restos, ya enterrados en la pista, según la empresa denunciante / INFORMACIÓN

Por su parte, la adjudicataria ha asegurado a INFORMACIÓN que los materiales son los que se establecen en el pliego, asegurando que se puede demostrar su procedencia, y que han pasado por un centro de tratamiento, por lo que han negado de plano cualquier irregularidad y que todo está supervisado por la Diputación y el Ayuntamiento.

La mercantil denunciante comunicó el pasado lunes al Seprona que "una empresa de obras está tirando residuos de asfalto y hormigón sin tratamiento en un terreno rústico", aportando fotografías de estos restos.

En concreto se trata de la construcción del circuito de pumptruck en la zona recreativa de Millena, conocida como el área de la Font de Baix, donde la empresa denunciante asegura que el lunes había los citados restos de asfaltado y hormigón amontonados en la zona para su uso para la construcción de la pista, algo que asegura está prohibido. Unos restos que el mismo martes por la tarde ya se estaban enterrando para la construcción de la pista, de lo que afirma tiene también pruebas fotográficas.

La Diputación y la adjudicataria aseguran que los materiales cumplen con el pliego de condiciones y no existe ninguna irregularidad

Desde la mercantil explican que se trataría de un supuesto "delito ecológico según la legislación vigente de consecuencias graves o muy graves", urgiendo a la Benemérita a realizar una inspección antes de que se entierren estos restos en el propio circuito, algo que según la denunciante ya han hecho los operarios.

La denunciante recuerda que "utilizar residuos de hormigón y asfalto sin tratar en una obra pública constituye una infracción en materia de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), tipificada generalmente como grave o muy grave según el impacto ambiental. Esto infringe la prohibición de usar o depositar estos materiales sin valorización ni tratamiento previo".

Además, considera que supone también una "estafa", ya que en lugar de gastarse el dinero, unos 7.000 euros, en los materiales que establece el pliego de condiciones, la adjudicataria supuestamente se los ahorra con unos escombros que obtiene gratis de una obra cercana, cuando ese material por ley debe ir a un centro de tratamiento ante de poder aprovecharse, lo cual supone un gasto, tanto su traslado como su tratamiento.