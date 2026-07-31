Alcoy reclama más personal para el centro de educación especial Tomàs Llàcer y la residencia Mariola

El pleno de Alcoy ha aprobado dos declaraciones institucionales para pedir a la Generalitat más personal para el centro de educación especial (CEE) Tomàs Llàcer y para la residencia Mariola. Así, todos los grupos han respaldado las mociones para dotar de más medios a ambos centros, después de que la dirección y familiares del primero y familiares y trabajadores del segundo hayan reclamado mejoras.

Por una parte el PSOE ha llevado una moción tras trasladar el centro Tomàs Llàcer al Ayuntamiento las deficiencias que presenta en cuanto a personal y espacios. Así, la propuesta, leída en el pleno por un representante de las familias, manifiesta "el apoyo institucional del Ayuntamiento de Alcoy en la comunidad educativa del CEE Tomàs Llàcer" y reconoce "la tarea que desarrollan sus profesionales en favor del alumnado con necesidades educativas especiales".

Una de las familiares durante la lectura de la moción sobre la residencia Mariola / Juani Ruz

Así, insta a la Conselleria de Educación a dotar para el principio de curso del personal educador pendiente y de "todos los recursos humanos necesarios para garantizar una atención educativa de calidad desde el inicio del curso 2026-2027", incluyendo la unidad 11 que hasta el momento no se ha autorizado".

Del mismo modo también insta a la Conselleria de Educación a "revisar la planificación de las plantillas de los centros de educación especial porque se adaptan a las necesidades reales del alumnado, equiparando los recursos personales a los requerimientos asistenciales y educativos de los centros", así como a "elaborar, conjuntamente con el Ayuntamiento de Alcoy y la dirección del centro, un plan de actuación que dé una respuesta definitiva a la carencia de espacios", "estudiando la construcción de un nuevo centro educativo adaptado a las necesidades presentes y futuras de la ciudad y la comarca".

Un representante de los familiares del centro Tomàs Llàcer lee la moción en el pleno / Juani Ruz

Del mismo modo solicita una reunión "urgente" entre la conselleria, el Ayuntamiento y la dirección del centro para "abordar esta problemática y acordar un calendario de actuaciones".

Residencia Mariola

En cuanto a la residencia Mariola, la moción la ha presentado Guanyar en nombre de los familiares, después de que estos denunciaran la pasada semana que había hasta nueve vacantes por cubrir en el centro. De ellas, se han cubierto ya 4 y está previsto que el sábado se cubra una quinta.

Juani Ruz

La propuesta ha sido leída también por una representante de las familias, y exige a la administración competente que adopte "con carácter urgente las medidas necesarias para solucionar esta situación"; que actualice y agilice las bolsas de trabajo para cubrir de manera inmediata las vacantes existentes y las bajas laborales que se produzcan; que estabilice las plantillas de trabajadores y trabajadoras, dotando los centros de los recursos humanos necesarios para ofrecer una atención de calidad".

Un momento del pleno de Alcoy / Juani Ruz

Del mismo modo la moción, que al igual que la primera ha sido respaldada por PSOE, Compromís, Guanyar, PP y Vox, reclama a la Generalitat que "evite cualquier recorte en servicios y recursos esenciales que afecten directamente el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas residentes; que garantice el cumplimiento de las ratios de personal, para que las personas mayores reciban la atención que necesitan y merecen; priorice la cura y la atención de la dependencia por encima de criterios económicos o presupuestarios"; y se "favorezca una valoración justa y adecuada del personal auxiliar, reconociendo la importancia fundamental de la tarea que desarrollan en la atención diaria de las personas mayores y dependientes".

Así, "exigimos unas condiciones laborales dignas y una mejora salarial que sea coherente con la responsabilidad, el esfuerzo físico y emocional, y la dedicación que estos profesionales ofrecen cada día a nuestros familiares. La dignificación de la profesión es imprescindible para garantizar la estabilidad de las plantillas, atraer nuevos profesionales y mejorar la calidad de la atención a los residentes".