Alcoy rechaza la supresión del nombre de Isabel-Clara Simó de un instituto de Valencia

Alcoy sale el defensa del legado de Isabel-Clara Simó. El pleno de Alcoy ha aprobado una moción para condenar el intento del gobierno municipal del PP en l'Alcúdia de Crespins (Valencia) de retirar el nombre de Isabel-Clara Simó del instituto público de ese municipio.

La propuesta había sido anunciada por Compromís y ha contado con el apoyo de PSOE y Guanyar, mientras que el Partido Popular se ha abstenido y Vox ha votado en contra. Y ha sido leída por el alcoyano Jordi Tormo, quien escribió su biografía.

Un momento del pleno de Alcoy / Juani Ruz

Según ha destacado el vicealcalde Àlex Cerradelo, que ha defendido esta propuesta en el pleno, el objetivo es hacer frente a “un ataque injustificado contra la memoria y el legado de una de las figuras más destacadas de la cultura valenciana”. De hecho, Cerradelo ha señalado la necesidad de defender a "una alcoyana referente" y ha criticado que "el PP vota en contra de los ciudadanos de Alcoy para no enfadar a sus superiores en València".

Origen

La polémica surgió cuando el gobierno local del PP en l'Alcúdia de Crespins impulsó un proceso para cambiar la denominación de la IES Isabel-Clara Simó mediante una consulta en que ni siquiera se permite mantener el nombre actual. Fuentes de Compromís destacan que esta postura va en contra del nombre que fue aprobado democráticamente por el consejo escolar del centro y por el consejo escolar municipal.

Esta propuesta fue ratificada por la Generalitat en 2020 y, de hecho, al propio decreto de creación del centro se especifica que es la Conselleria de Educación la competente para modificar la denominación del instituto. Por lo tanto, la propuesta impulsada por el alcalde de esta localidad de La Costera tendría que contar con el visto bueno del gobierno autonómico, también del PP.

Juani Ruz

Cerradelo critica que “el PP ha decidido convertir a Isabel-Clara Simó en un objetivo de su guerra ideológica. No soportan que fuera una mujer libre, una intelectual comprometida y una de las escritoras más importantes que ha dado nuestra cultura”. Y añade que “mientras desde Compromís hemos conseguido dar un espacio público en Alcoy para la escritora, con la nueva Plaça Isabel-Clara Simó, el PP intenta borrar su nombre”.

El vicealcalde ha considerado que el intento de cambio de nombre de este instituto responde a una "estrategia del PP para atacar a nuestra cultura" y, de hecho, ha denunciado "la censura a la compañía teatral Pot de Plom, los recortes en la Mostra de Teatre y en el Teatre Principal y los ataques al valenciano".

También la concejal Teresa Sanjuán, por parte del PSOE, y Sergi Rodríguez, por parte de Guanyar, se han sumado a las críticas hacia el PP y han defendido el legado de la autora alcoyana.

Autonomía municipal

En cambio, tanto el PP como Vox han tildado la propuesta de "ideológica" y han defendido "la autonomía municipal" de l'Alcúdia de Crespins para modificar el nombre del instituto. Han afirmado que "apoyan" a Isabel-Clara Simó mientras destacaban que la iniciativa planteada en el pleno está realizada desde el "sectarismo y la confrontación".

La moción aprobada rechaza explícitamente el cambio de nombre de este instituto, insta el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins a paralizar el proceso y pide a la Conselleria de Educación que impida cualquier modificación que suponga retirar el nombre de Isabel-Clara Simó del centro. También, se insta al Consell Escolar Municipal de Alcoy a plantear la posibilidad de que algún centro de la localidad pase a denominarse "Isabel-Clara Simó".