Sucesos
Los bomberos sofocan un incendio en el patio de un colegio en Cocentaina
El siniestro ha afectado a mobiliario de las aulas que se encontraban al aire libre por unas obras
Los bomberos del Consorcio Provincial han sofocado un incendio que se ha declarado en el patio de un colegio de Cocentaina. El fuego ha afectado a mobiliario que se encontraba al aire libre por unas obras en el centro educativo ubicado en la calle Convent.
El siniestro registrado sobre las 10:00 horas, finalizando su intervención los bomberos a las 11:15. Fuentes del Consorcio han informado que se ha tratado de un incendio de mobiliario escolar en el exterior del centro escolar, que está en obras. En concreto a unos pupitres y sillas por causas que no han trascendido
En la actuación se han empleado una unidad de mando jefatura y una bomba urbana pesada con 1 sargento 1 cabo y 4 bomberos de parque de La Montaña (Cocentaina/Alcoy).
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