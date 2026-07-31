El parking de La Rosaleda de Alcoy vuelve a los tribunales

El parking de La Rosaleda regresa a los juzgados. Tras las obras de reforma ejecutadas por orden judicial para recuperar la zona verde eliminada hace un cuarto de siglo, esta instalación vuelve a los tribunales. Y es que la concesionaria, la UTE integrada por Enrique Ortiz y Auplasa, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el proceso iniciado por el Ayuntamiento ante el bloqueo de la reapertura de esta instalación. Y el pleno ha aprobado este viernes rechazar la petición de la UTE de suspender la resolución de la concesión.

La adjudicataria había pedido paralizar el procedimiento mientras se tramita este recurso contencioso-administrativo que todavía no ha sido asignado a ningún juzgado. Y el pleno, en su sesión ordinaria, ha rechazado suspender el procedimiento de resolución del contrato iniciado por el Consistorio el pasado mes ante la inactividad de la empresa.

La petición había sido formulada por la empresa "como medida cautelar mientras se resuelve el recurso contencioso-administrativo que asegura haber interpuesto contra la decisión municipal", han explicado desde el Consistorio. Y la petición ha sido rechazada con los votos de PSOE, Compromís y Guanyar, y la abstención de PP y Vox.

Lo que quiere el Ayuntamiento es dar una solución a esta situación y conseguir que el aparcamiento pueda abrir definitivamente, porque se trata de un servicio necesario para la ciudadanía Lorena Zamorano — Concejal de Administración Local de Alcoy

La UTE solicitaba que el Ayuntamiento paralizara el expediente de resolución contractual hasta que exista un pronunciamiento judicial sobre su recurso. "Sin embargo, según la información disponible hasta el momento, dicho contencioso todavía no ha sido asignado a ningún juzgado, por lo que se desconocen tanto los plazos de su tramitación como el tiempo que podría transcurrir hasta que se adoptara una resolución. Aceptar la suspensión solicitada supondría, por tanto, prolongar todavía más una situación que mantiene cerrado un servicio que el Ayuntamiento considera necesario para la ciudad", han señalado desde el ejecutivo municipal.

El Consistorio ya está trabajando internamente en la respuesta a las cuestiones técnicas planteadas por la adjudicataria, que se abordarán en el pleno municipal de septiembre. No obstante, la solicitud concreta de suspensión del procedimiento se ha tramitado de manera separada y se ha elevado al pleno celebrado este viernes debido a que debía resolverse en el plazo de un mes. De no haberse contestado dentro de ese periodo, la petición podría haberse entendido estimada por silencio administrativo.

El pleno de este viernes ha rechazado la petición de la adjudicataria de paralizar la resolución del contrato / Juani Ruz

La concejal de Administración Local, Lorena Zamorano, ha explicado que la prioridad municipal es encontrar una salida definitiva al problema del aparcamiento de La Rosaleda. "Lo que quiere el Ayuntamiento es dar una solución a esta situación y conseguir que el aparcamiento pueda abrir definitivamente, porque se trata de un servicio necesario para la ciudadanía", ha señalado.

Zamorano ha subrayado que el Consistorio continuará defendiendo el interés público y avanzando en el procedimiento iniciado. Así, ha apuntado que "lo que no vamos a permitir es que la actual adjudicataria, que hasta el momento ha demostrado que no tiene intención de continuar prestando el servicio, entorpezca el proceso de resolución del contrato. Precisamente, culminar este procedimiento es lo que permitirá al Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para solucionar la situación y trabajar para que el aparcamiento vuelva a estar operativo", ha concluido.

Esta instalación debería estar operativa desde septiembre tras la reforma de la plaza llevada a cabo por orden judicial. Pero la concesionaria había presentado varios escritos para retrasar la apertura, argumentando problemas de seguridad, humedades, falta de limpieza o la inexistencia de licencia de actividad.

El Ayuntamiento ha rechazado estos argumentos, asegurando que el complejo se puede reabrir, que el mantenimiento de la instalación es competencia de la concesionaria y es esta la que debe acometer reparaciones.