La Finca Terol se moviliza contra la millonaria reparcelación que tramita el Ayuntamiento de Tibi

La Finca Terol se moviliza contra la millonaria reparcelación me amenaza la continuidad de muchos residentes. La asociación de vecinos de esta zona residencial de Tibi ha puesto en marcha una iniciativa para colocar lonas en las fachadas y puertas de sus viviendas para reclamar una revisión del proyecto de urbanización que se encuentra en fase de exposición pública, y que contempla de media el abono de entre 40.000 y 80.000 euros por vivienda. El objetivo, según explican los residentes, es "hacer visible lo que queremos para Terol".

En estas pancartas pone "Menos hormigón y más corazón. Urbanización sí, pero justa y garantías. Finca Terol merece una solución, no una imposición. Y o estoy con la asociación de vecinos de Finca Terol", incluyendo el correo electrónico del colectivo para seguir recabando apoyos contra la derrama que se les avecina.

Las lonas se han colocado en numerosas viviendas de Finca Terol / INFORMACIÓN

"Muchos vecinos sentimos que nuestras voces están siendo ahogadas, sin ser escuchadas, y que nuestras propuestas y preocupaciones se han ignorado de manera constante. Además, sentimos una profunda decepción al comprobar que la Comunidad de Propietarios no ha trasladado al Ayuntamiento el sentir real de la mayoría de los vecinos, dejando fuera opiniones y preocupaciones de quienes vivimos en Terol y que también tenemos derecho a ser escuchados", han explicado desde la asociación en un comunicado.

"Queremos expresar, de manera cívica, pacífica y respetuosa, que somos quienes vivimos aquí y quienes hemos elegido Terol como nuestro hogar. Por ello, defendemos que los vecinos debemos tener voz y capacidad para decidir cómo queremos que sea nuestra urbanización".

Juani Ruz

"Quienes han elegido vivir en Terol lo han hecho porque desean disfrutar de un entorno natural y de una forma de vida determinada. Nuestro deseo es conservar esa esencia y preservar ese entorno en la medida de lo posible, sin perder aquello que nos llevó a elegir este lugar, han destacado.

Así, "cada lona representa una voz y, juntas, constituyen una manifestación diaria, silenciosa y permanente, que recuerda que hay cientos de vecinos comprometidos con el futuro de Terol".

Desde el colectivo destacan que "no se trata de confrontar, sino de visibilizar. Queremos que quien pase por Terol, así como las administraciones y los responsables públicos, pueda comprobar que existe un amplio respaldo vecinal a la necesidad de ser escuchados y de participar en las decisiones que afectan a nuestro entorno", agregando que "muchas voces son un grito".

Otra de las pancartas / INFORMACIÓN

Contra este proyecto también se había constituido de forma paralela a las acciones de la asociación de vecinos una plataforma, Pulmón Verde, pero su web recoge que se ha "disuelto" por "motivos internos" al poco que protagoniza una manifestación el pasado junio.

Tercer intento en 40 años

El proyecto de reparcelación y urbanización de esta zona se encuentra en fase de exposición pública, en la que los vecinos han presentado cientos de alegaciones, y supone el tercer intento en 40 años de regularizar esta área residencial.

Juani Ruz

Este proyecto ha generado una enorme preocupación en la urbanización, con cerca de 600 viviendas, alertando la asociación de vecinos de la Finca Terol que amenaza con un "desahucio social masivo", al contemplar el abono de entre 40.000 y 80.000 euros de media por parte de cada propietario. Un dinero además que tendrán que abonar en un plazo de tres años.

La mayoría de las calles de la urbanización son de tierra, con un único vial pavimentado por los propios residentes, carecen de aceras e iluminación, muchos vecinos no tiene conexión a la luz y emplean placas solares, y el agua viene de una red privada.

Así, el proyecto contempla el asfaltado y urbanización de las calles, instalación de alcantarillado, alumbrado, zonas verdes y otros servicios de los que adolece. En cuanto a la aportación económica, el valor de las cargas está estipulado según el aprovechamiento subjetivo asignado a cada parcela.