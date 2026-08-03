Agosto dulce en las zonas de baño del interior de Alicante... ¿en peligro de extinción?

El sofocante calor que abrasa este verano la provincia obliga a emplear todos los recursos disponibles para refrescarse. Y el interior de Alicante ofrece piscinas naturales y ríos donde es posible darse un chapuzón, aunque su estado es desigual debido a las irregulares precipitaciones que sufre la provincia todos los años.

De cualquier forma, tras la peor sequía desde que hay registros entre 2023 y 2025, algunos de estos puntos se han recuperado y se convierten en una opción en plena naturaleza al margen del clásico sol y playa. Eso sí, en muchos casos no son zonas habilitadas para el baño, por lo que la responsabilidad recae en el propio bañista. Y los saltos desde cierta altura suponen un peligro para las personas.

Las Fuentes del Algar en Callosa d’en Sarrià son el principal reclamo de este tipo de baño en la provincia. Una apuesta segura, ya que cuentan con bombeo de agua, lo que garantiza el chapuzón al tener un nivel estable independientemente de cómo se desarrolle el año hidrológico.

Las Fuentes del Algar de Callosa d'en Sarrià / INFORMACIÓN

Eso sí, hay que pagar entrada y hay tres turnos al día para acceder en julio y agosto, de 9:00 a 13:00 horas, de 13:00 a 16:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Y es que puede llegar a recibir a 2.000 personas al día y cuenta con servicio de socorrismo.

Pero salvo casos como el de esta zona de la Marina Baixa que dispone con aportes extra, el futuro de zonas de baño naturales de interior es complicado porque a las ya irregulares lluvias que presenta el clima mediterráneo, esto se agrava como el cambio climático.

El proceso actual de cambio climático origina mayor irregularidad de las lluvias Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Así lo explica el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, que apunta que “si no se les garantiza una dotación complementaria de agua, van a estar a expensas de la coyuntura climática de cada año”, “con la incertidumbre para su explotación de que el proceso actual de cambio climático origina mayor irregularidad de las lluvias”.

Y eso que este año hidrológico que arrancó el 1 de octubre de 2025 y se cierra el 30 de septiembre de 2026 está siendo húmedo y ha permitido mejorar las reservas hídricas de la provincia, tras un periodo de pertinaz sequía entre 2023 y 2025 que por ejemplo ha acabado con 1,7 millones de pinos en la provincia.

El Salt del Gorg, en el Barranc de l'Encantada en Planes, uno de los puntos más populares de la provincia de Alicante / RAFA ARJONES

Otro punto destacado en el Salt del Gorg en el Barranc de l’Encantada de Planes. Su alcalde Javier Sendra destaca el buen estado de esta zona de baño, que en 2024 sí que notó la sequía con una menor cantidad de agua, pero que se recuperó ya en 2025 y es una excelente opción para refrescarse en la comarca de El Comtat.

La zona recreativa del Racó de Sant Bonaventura en Alcoy, tras los destrozos que causaron las fuertes lluvias de septiembre de 2024, se ha recuperado tras los trabajos realizados por el Ayuntamiento.

Y aunque la poza inferior está impracticable, las de arriba cuentan con agua y hacen las delicias de los jóvenes para bañarse en plena naturaleza a los pies de la Font Roja, y el agua, aunque aparentemente no corre, parece bastante limpia y sin síntomas de estancamiento Y helada, según unos chavales que se han bañado en ella esta pasada semana.

El Salt de Xixona, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

En cuanto al río Vinalopó a su paso por Banyeres de Mariola, este año lleva “muy poco caudal, puesto que no ha llovido tanto como se necesitaría. En la poza, el agua no está renovándose bien por la poca cantidad de agua que entra, y con el baño de la gente, las aguas están turbias”, ha explicado el alcalde Josep Sempere sobre su “Ruta de los Molinos”.

En Petrer la Rambla de Puça se ha recuperado ligeramente respecto al pasado año, pero sigue teniendo muy poca agua por lo que apenas se puede uno refrescar los pies.

Una de las pozas del río Vinalopó de la Ruta de los Molinos de Banyeres / INFORMACIÓN

En cuanto a la Font Major de Sella, su estanque tiene agua, aunque está prohibido el baño y además se ha cerrado el área recreativa para evitar actos vandálicos.

"Novedad" en l'Alacantí

Una novedad que presenta esta temporada estival es el “regreso” de El Salt de Xixona. Este espacio natural ha estado desde principios del año 2020 cerrado por motivos de seguridad, debido a unos desprendimientos.

Y tras una complicada y larga tramitación, finalmente se ha podido resolver este problema con la instalación de mallas protectoras y se ha reabierto recientemente. De cualquier forma solo está operativa la poza principal, ya que cayeron piedras en otras secundarias.

Además de las actuaciones de seguridad, el Ayuntamiento ha aprovechado la intervención para mejorar los servicios y equipamientos del paraje. Se ha ampliado la pequeña zona de pícnic con nuevo mobiliario, se han renovado los paneles informativos para dar a conocer la biodiversidad del entorno, con información sobre la flora y la fauna autóctonas, y se ha actualizado la señalética del paraje.

La Rambla de Puça de Petrer, en una imagen del pasado verano / Héctor Fuentes

Por su parte el embalse de Guadalest presenta una situación muy parecida a la del pasado año, cuando experimentó una mejora respecto a 2024. Así, se encuentra a un 30 % de su capacidad, con 3,8 hectómetros cúbicos, y sigue siendo un punto popular de baño.

Por último la Rambla de les Salinetes en Novelda ofrece un estado parecido al de los últimos años, ya que su situación viene siendo estable desde hace tiempo y no se ve afectada por la sequía. Así, cuando con agua suficiente. Eso sí, se trata de agua salada a la que se atribuyen propiedades terapéuticas y que mantiene caudal en los populares “clots”.