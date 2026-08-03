El PP acusa al gobierno de Alcoy de dejar pasar la oportunidad de reforzar los Bonos Consumo

El Partido Popular de Alcoy ha criticado el rechazo del gobierno municipal a la moción presentada en el último pleno para que el Ayuntamiento destinara fondos propios a una nueva edición de los Bonos Consumo impulsados por la Diputación de Alicante. Los populares consideran que la decisión supone renunciar a una medida que, aseguran, ha demostrado su eficacia para dinamizar el comercio local y favorecer el consumo en los establecimientos de proximidad.

La iniciativa planteaba que el Consistorio complementara la aportación económica realizada por la Diputación con el objetivo de incrementar el alcance de la campaña y beneficiar tanto al tejido comercial como a los consumidores.

Importante impacto en el comercio

Según el PP, el voto en contra del equipo de gobierno impide ampliar una iniciativa que, en ediciones anteriores, generó un importante impacto económico en la ciudad.

El portavoz popular, Carlos Pastor, ha lamentado el resultado de la votación y ha afirmado que "este Gobierno ha dicho claramente que no al apoyo real para los Bonos Consumo". A su juicio, mientras otras administraciones respaldan medidas para incentivar las compras en el comercio de proximidad, el ejecutivo local "ha preferido no implicarse económicamente en un programa que ya cuenta con financiación de la Diputación".

Pastor sostiene que la aportación municipal habría permitido multiplicar el efecto de la campaña sobre el comercio alcoyano y ha defendido que los Bonos Consumo son una herramienta que no solo impulsa las ventas, sino que también contribuye a mantener la actividad económica y el empleo en la ciudad.

"Cuando se habla de apoyar al comercio no bastan las declaraciones de intenciones. Hace falta destinar recursos y tomar decisiones. Hoy el Gobierno municipal ha demostrado que, cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo, ha preferido rechazar una medida que beneficia directamente a comerciantes y vecinos", ha señalado.

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El Partido Popular considera que el rechazo de la moción representa una oportunidad perdida para reforzar la competitividad del comercio local y asegura que continuará defendiendo iniciativas destinadas a impulsar la economía de Alcoy y respaldar a uno de los sectores estratégicos del municipio.